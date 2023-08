Simonskall in der Eifel : Wie aus einer gescheiterten Geschäftsidee ein Touristendorf wurde

Das Junkerhaus in Simonskall: Ein Haus, das die Geschichte eines Dorfes erzählen kann – und nun auch als Hochzeitslocation dient. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Simonskall Das Junkerhaus in Simonskall war Arbeitsstätte renommierter Künstler und dient Paaren als historische Kulisse für das Jawort. Seine Geschichte, erzählt aber auch, warum es das kleine Dorf im Kalltal überhaupt gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Geschichte des Dorfes Simonskall ist eng mit der Geschichte eines Hauses verknüpft: Dem Junkerhaus, das nach seinen letzten Besitzern, einer Industriellenfamilie, benannt ist.

Heute ist das Haus im Besitz der Gemeinde, es dient als kleine Touristeninfo, ab und an finden Ausstellungen oder Vorträge statt – und von nun an sind dort Hochzeiten möglich, denn dem Bürgermeister und dem Rat war es wichtig, das historische Haus weiterhin zu beleben (siehe Infokasten). Die meisten Paare werden das Junkerhaus wählen, weil Simonskall so idyllisch liegt, die Räume ungewöhnlich sind und es fußläufig gleich mehrere Möglichkeiten gibt, die Hochzeit im Anschluss zu feiern.

Heiraten in Simonskall Immer am dritten Samstag im Monat Foto: Gemeinde Hürtgenwald „Trauungen im Junkerhaus hat es vor gut 20 Jahren schon einmal gegeben“, sagt Bürgermeister Stephan Cranen (FDP), weil er damals dort selbst den Bund fürs Leben geschlossen hat und bei der ersten Trauung nun als Standesbeamter fungierte. Derzeit ist es geplant, dass dort immer am dritten Samstag im Monat Trauungen durchgeführt werden. Je nach Anzahl der Anfragen bestehen Überlegungen, dies auch am ersten Freitag im Monat anzubieten. Es sind maximal vier Trauungen möglich. Folgende Zeiten stehen zur Auswahl: 9, 9.45, 10.30, 11.15 Uhr. Termine in diesem Jahr sind 19. August, 16. September, 21. Oktober. Die Termine für das Jahr 2024 werden zu Beginn des Jahres veröffentlicht. Eine Terminreservierung ist frühestens sechs Monate vorher, zeitgleich mit der Anmeldung der Eheschließung, möglich.

Es lohnt sich aber auch ein Blick auf die Historie des Hauses, mit Hilfe derer man auch einen Teil der Geschichte des Ortes erzählen kann.

Gebaut wurde das Haus 1651 als Wohnhaus von Johann Wilden. Er war der Schwiegersohn des Mannes, der Simonskall seinen Namen gegeben hat und selbst die dortige „Burg“ errichtete: 1612 verzeichneten die Unterlagen Simon Kremer als Teilhaber der dortigen Eisenhütte, später wurde er Alleininhaber. „Auf der Callen“ hieß das Gebiet seinerzeit, beides fügte sich zu Simonskall zusammen. Aber auch andere Ortsbezeichnungen wie Simonsley tragen den „Simon“ im Namen, wie die Chronisten des Geschichtsvereins erarbeitet haben.

Gründer des Ortes ist Simon Kremer demzufolge aber nicht gewesen: Schon ein paar Jahre zuvor hatte die Schweizer Familie Schobinger ihr Glück in Simonskall mit einer Glashütte und Seifensiederei versucht – sie ist dem Geschichtsverein zufolge gescheitert, hat damit aber die Basis für das kleine Dorf an der Kall gelegt und dort ein Wohnhaus mit Turm errichtet, an den sich das heutige Junkerhaus zu einem Gesamtkomplex anschließt.

Aber auch die Geschichte des Eisenhüttenwesens endete 1816. Der Ort blieb klein und abgelegen, leicht soll das Leben dort nicht gewesen sein.

Das änderte erst der „Fremdenverkehr“. 1896 bezeichnen die Chronisten als dessen „Geburtsjahr“ in Simonskall, als eine große Wandergruppe aus Stolberg dort Rast gemacht haben soll. Der Tourismus entwickelte sich von da an zwar zögerlich, aber es folgte eine kleine Gaststätte, eine Pension, 1920 wurde die Talschenke gebaut, die noch heute ein Ankerpunkt im Dorf ist. Wie Leo Messing in einer Chronik festgehalten hat, spielte der Bau der Bahnstrecke mit Halt in Zerkall eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Ortes und dessen Erreichbarkeit.

Und auch das Junkerhaus rückte gut 100 Jahre nach dem Ende des Hüttenwesens erneut in den Fokus, wenn auch auf eine ganz andere Art: Von 1919 bis 1921 wurde es zur Arbeitsstätte von vier Kölner Künstlern, der Kalltalgemeinschaft: Carl Oskar Jatho und Käthe Jatho-Zimmermann, Franz Wilhelm Seiwert und Franz Nitsche, die weitere bekannte Künstler in Simonskall begrüßten, um an Objekten zu werken und Schriften herauszugeben. In der Kunst- und Kulturszene haben die Namen Bedeutung. Die Kalltalgemeinschaft setzte sich mit dem Sozialismus auseinander, stellte Hierarchien infrage und arbeitete so an Utopien für eine besser Welt.

Die Geschichte des Ortes Simonskall ist in einem Heft des Geschichtsvereins, Autor Dr. Leo Messenig, zusammengetragen worden. Michael Helbing hat in seinem Buch „Op der Callen“ eine in Teilen romanartig-fiktive, aber auf der Geschichte basierende Interpretation der Ortsgeschichte verfasst.

(smb)