Nach dem Hochwasser in Simonskall : Haus Wiesengrund eröffnet mit neuem Konzept

Simonskall Im Sommer 2021 floss die Kall durch das Restaurant und die Küche des Traditionshauses. Jetzt öffnet das Haus Wiesengrund wieder – und reagiert auf den Fachkräftemangel mit einem neuen Konzept.

Im Juni 2021 stand das Wasser der Kall mehr als knietief in Gastraum und Küche des Waldhotels „Im Wiesengrund“ in Simonskall – und hinterließ einen immensen Schaden.

Jetzt, mehr als eineinhalb Jahre später, steht Nico Brazda wieder in seiner Küche. Und nicht nur die ist neu. Die Zwangspause wegen der Kernsanierung des Erdgeschosses hat der Gastronom genutzt, um sein Haus mit einem veränderten Konzept fit für die Zukunft zu machen. „Haus Wiesengrund“ ist der neue Name, unter dem Restaurant, Köhlerstube, Hotelzimmer und Ferienwohnungen nun vereint sind.

„Wir merken den Fachkräftemangel deutlich – und ein Apartment-Hotel kann ich mit weniger Personal betreiben“, erklärt der Eigentümer. Mit einer Mischung aus Hotelbetrieb und Ferienwohnungsangebot, das auch auf Gruppen ausgelegt ist, ist Brazda in den Neuanfang gestartet. Weitere Zimmer sollen noch zu Ferienwohnungen umgebaut werden. Im wunderbar an der Kall gelegenen Außenbereich sind noch eine Liegewiese und ein Spielplatz für Gästekinder geplant.

Vor 16 Jahren ist Nico Brazda als Koch nach Simonskall gekommen, pachtete Hotel und Restaurant später und übernahm den Betrieb dann ganz. Mit dem Umbau zum Apartment-Hotel sieht der Chef seinen Betrieb gut für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt, will aber auch weiter investieren – etwa in automatisierte Schlüsselübergaben an Gäste der Ferienwohnungen, um so flexible Ankunftszeiten besser abdecken zu können.