Weihnachten im Kloster : Gottesdienste, Geschenke und Gänsekeule

Vossenack Wie feiern die Franziskaner in Vossenack eigentlich Weihnachten? Was gibt’s zu essen? Und liegen auch Geschenke unterm Baum?

In früheren Jahren schwärmten die Franziskaner an Heiligabend aus, um in vielen Orten die Christmetten zu gestalten. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich, es leben nur noch vier Franziskaner in Vossenack, darunter zwei Priester. Und so wird Pater Daniel an Heiligabend in Kufferath unterwegs sein und um 24 Uhr die beliebte Christmette in der Klosterkirche gestalten. „Vorher gibt es bei uns ganz klassisch Kartoffelsalat und Würstchen“, beschreibt Bruder Wolfgang.