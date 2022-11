Bauland in Hürtgenwald : Für Gey gibt es Pläne, in Vossenack Probleme

Am Ortsrand von Gey soll ein kleines Wohngebiet entstehen, das ein Privatmann erschließen und bauen lassen will. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Hürtgenwald Die Nachfrage nach Bauland ist groß, das Angebot rar. In Gey will ein Privatmann ein Wohngebiet errichten, in Vossenack bleibt die Entwässerung eine Hürde.