Kreuzung B 399 und K 29 gesperrt : Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Kastenwagen bei Gey

B 56 bei Puffendorf : Umgestürzter LKW führt zu Sperrung Auf der B 56 in Höhe Puffendorf ist es am frühen Mittwochabend zu einem Alleinunfall eines LKW gekommen, welcher mit der Leitplanke kollidierte. Der Fahrer verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Fahrtrichtung links von der Straße ab.