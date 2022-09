Aktueller Einsatz : Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Bergstein

Einsatzkräfte sind derzeit in Bergstein vor Ort und bereiten die nötigen Maßnahmen vor (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Hürtgenwald Am Ortsrand von Bergstein, an der Straße „Auf dem Heiligenfeld“, in der Gemeinde Hürtgenwald ist am Mittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Was Sie nun wissen müssen.

Der Bereich westlich der Kallstraße muss nach Gemeindeangeben evakuiert werden, zudem ist ein Areal östlich der Kallstraße, zwischen Gartenstraße und der Straße „Zum Rosenberg“, betroffen. Die Evakuierung hat bereits begonnen, die Entschärfung des Blindgängers ist aktuell für 16 Uhr geplant. Auch die Kallstraße, also die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 11, samt aller Zufahrten aus der anderen Dorfhälfte wird dazu von der Polizei gesperrt.

Für Rückfragen aus der Bevölkerung hat die Gemeinde folgende Nummer zur Verfügung gestellt: 02429/30699121, Anlaufstelle für Evakuierte ist das Feuerwehrgerätehaus. In dem Dorf in der Eifel leben etwa 900 Einwohner. Die Bombe ist bei Feldarbeiten entdeckt worden.

Diese Text wird fortlaufend aktualisiert.

