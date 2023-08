Schulstreit in Vossenack : Eltern nehmen Schulrätin ins Verhör, die Politik hört zu

Schulamtsdirektorin Beatrix Wollgarten und kommissarische Schulleiterin Eva Hülsken wurden im Sitzungssaal mit vielen Kritikpunkten und großen Emotionen konfrontiert. Foto: Berners Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Vossenack Die Wogen im Vossenacker Schulstreit glätten sich auch nach einer intensiven Debatte im Rathaus nicht. Die Eltern sprechen teils mit Tränen in den Augen.

Der Streit um zwei zwangsversetzte Lehrkräfte an der Grundschule „Eifelfüchse“ in Vossenack ist am Dienstagabend in eine emotionale Sitzung im Rathaus gegipfelt. Schulamtsdirektorin Beatrix Wollgarten und die kommissarische Schulleiterin Eva Hülsken waren auf Antrag von Grünen und CDU zum Rapport bestellt worden und stellten sich den Redebeiträgen und Fragen der aufgewühlten Eltern.

Einen Fragenkatalog der Politik gab es nicht, die Ausschussmitglieder wurden zum Publikum, denn der Generationenausschuss öffnete die Unterredung sofort für Fragen der Eltern und überließ ihnen damit in einer kaum moderierten und unstrukturierten Debatte komplett das Feld. Entsprechend emotional waren die Beiträge, manche überspannten den Bogen.

Viele Eltern nutzten ihre Redezeit nicht, um Fragen zu stellen, sondern machten ihrem Ärger schlichtweg Luft. Sie schilderten ihre persönliche Betroffenheit, die Emotionen ihrer Kinder, wiederholten die Kritik an der Versetzung der offenbar beliebten und engagierten Lehrkräfte und beanstandeten immer wieder die Kommunikation der kommissarischen Schulleitung, auf die sich der Zorn fokussiert.

So drehte sich die lange Debatte weitestgehend im Kreis, wirklich neue Erkenntnisse gab es nicht. Eine Lösung des Konfliktes im Sitzungssaal war aber auch nicht zu erwarten gewesen. Ebenso war im Vorfeld schon anzunehmen, dass es auch an diesem Abend keine detaillierten Antworten auf die Frage nach dem „Warum“ für die Versetzung und nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe geben würde.

Verantwortlich für die Versetzung ist Schulamtsdirektorin Beatrix Wollgarten. „Ich danke Ihnen, dass sie sich so für zwei Lehrer einsetzen. Mir ist bewusst, dass es ihnen schwerfällt zu verstehen, warum zwei Lehrkräfte, die sie als engagiert wahrnehmen, versetzt werden. Ich verstehe ihre Fragen und ihren Unmut“, sagte Wollgarten. Aus Personen- und Datenschutzgründen werde sie sich aber nicht zu den Gründen der Versetzung äußern. Wollgarten verdeutlichte aber, dass es bereits seit zwei Jahren, also bevor Eva Hülsken überhaupt an der Schule war, „Spannungen“ im Kollegium gegeben habe. Dazu habe sie „sehr viele Gespräche“ geführt, es habe Maßnahmen gegeben. Letztlich sei der Prozess nicht gelungen.

Wollgarten versicherte, dass sie sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, zeigte sich jedoch auch zuversichtlich, dass die internen Spannungen nun kein Thema mehr seien. Ohne Umschweife machte Wollgarten aber auch deutlich, dass der Brief an die Eltern mit Bekanntgabe der Versetzung vor den Ferien nicht hätte geschrieben werden dürfen, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Das habe sie auch beanstandet. Ebenso könnten Klasseneinteilungen und künftige Lehrer wegen möglicher Personalwechsel nicht so früh vor Schuljahresende kommuniziert werden, wie es in Vossenack geschehen. Wollgarten räumte auch ein, dass an der Schule Fehler bei der Verteilung von Jungs und Mädchen auf die Klassen gemacht worden seien. Das habe Hülsken aber nicht allein, sondern das damalige Schulleitungsteam zu verantworten.

Kommissarische Schulleiterin entschuldigt sich

In der Sitzung bezeichnete Hülsken ihren Brief als „unbedacht und ungünstig“ und entschuldigte sich bei den Eltern. Sie äußerte jedoch auch die Hoffnung, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen und beteuerte, an ihrer Kommunikation arbeiten zu wollen. Eine Debatte zu den Abläufen am letzten Schultag samt von Hülsken geäußerten Problemen bei der Auffindbarkeit der betroffenen Lehrkräfte zwecks Bekanntgabe der Versetzung, trug für die Eltern nicht zur Vertrauensbildung bei und blieb in ihren Abläufen nicht nachvollziehbar.

Dass die Namen der Ersatzlehrerinnen samt Steckbriefen am Tag der Bekanntgabe der Versetzung verschickt worden seien, stieß bei den Eltern negativ auf, weil es erneut Zweifel an den zeitlichen Abläufen aufkommen lasse. Diese Kritik vermochten Wollgarten und Hülsken für die Eltern nicht zufriedenstellend zu entkräften.

Eltern wünschen mehr Empathie und Hintergrundwissen

Unterm Strich fehlten den Eltern vor allem detaillierte Antworten und Empathie seitens Schulamtsdirektorin und Schulleitung, den Schutz von Personendaten halten viele für eine Ausrede. Viele können auch nicht glauben, dass es schon länger Probleme im Kollegium gegeben hat. „Wir haben davon nichts mitbekommen“, sagt Schulpflegschaftsvorsitzender Tom Koch. Dass dieser Konflikt unter Erwachsenen nicht anders gelöst worden sei, kreiden die Eltern auch der Schulrätin an. Die beiden betroffenen Lehrkräfte sehen die Eltern durch die Versetzung als „beschädigt“ an.

Die Einschulung bei den Eifelfüchsen wird von der Debatte über die Lehrerversetzung getrübt. Foto: Berners Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Bürgermeister Stephan Cranen (FDP) bemängelte, dass die Schulamtsdirektorin früher hätte entscheiden müssen. Denn es seien gerade der Zeitpunkt und die Art der Bekanntgabe, die „viel Porzellan zerschlagen“ hätten. „Das wäre vermeidbar gewesen“, betonte Cranen. Cranen und die Schulamtsdirektorin baten die Eltern darum, den nun eingeteilten Lehrkräften unvoreingenommen eine Chance zu geben.

Offen bleibt aber auch nach dem intensiven Abend, wie der Schulfrieden wieder hergestellt werden soll. Was Wollgarten und Hülsken über einen Jahresplan, Schulziele und künftige Kommunikation anrissen, blieb den Eltern zu abstrakt und vage. Wie in diesem Schuljahr eine gute Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Eltern sowie Schulpflegschaft gelingen kann, ist derzeit schwer vorzustellen. Dass sie im Sinne der Kinder wichtig ist, ist jedoch auf beiden Seiten unstrittig.