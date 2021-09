Zusammenprall : E-Bike-Fahrer und Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hürtgenwald-Gey Am Freitagabend ist es auf der B399 in Höhe Hürtgenwald-Gey zu einem Unfall zwischen einem 81-jährigen E-Bike-Fahrer und einem 49-jährigen Motorradfahrer gekommen. Beide wurden schwer verletzt.

Kurz vor 17 Uhr war der 81-jährige aus Kreuzau mit seinem E-Bike auf der Kreistraße 31 aus Straß kommend in Richtung Gey unterwegs. Als er die Bundestraße 399 in Höhe Hürtgenwald-Gey überqueren wollte, hielt er laut Polizeiangeben zunächst am dortigen Stoppschild.