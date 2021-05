Kostenpflichtiger Inhalt: Bereits fünf Millionen Euro investiert : Dürener Unternehmer übernimmt Papierfabrik in Zerkall

Frank Féron übernimmt das Traditionsunternehmen Renker & Söhne in Zerkall. Foto: MHA/Bernd Hahne

Zerkall Im November 2020 hat das Traditionsunternehmen Renker & Söhne in Zerkall Insolvenz angemeldet, jetzt gibt es einen neuen Besitzer. Und der will in der Eifel rund fünf Millionen Euro investieren.