Tierschutz versus Brauchtum : Toter Hahn vor der Kita facht Debatte über das Hahnenköppen an

Am Morgen nach dem Hahnenköppen bot sich dieser Anblick, gleich neben der Kita „Waldmäuse“ in Hürtgen. Foto: MHA/Ralf Schwuchow

Hürtgen Am Morgen nach dem Hahnenköppen hängen die Reste des Tieres im Korb neben der Kita. Das entfacht eine Debatte über Tierschutz und Tradition.

Die Debatte über dieses Brauchtum ist nicht neu, in Hürtgen wurde sie neu entfacht, weil der Korb mit den Resten des Hahnes auch am Montag noch auf dem Festplatz hing – und damit gleich neben den Containern der Kita „Waldmäuse“.

Das sieht auch Jürgen Plinz, der Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Kreis Düren so. Er ist nach der Nachricht aus der Redaktion überrascht, dass es das Brauchtum in dieser Form überhaupt noch gibt. „Wir versuchen ja, unsere Kinder zu Besserem zu erziehen: zu einem anderen Umgang mit Ressourcen, mit Blick auf den Klimawandel, zu einem besseren Umgang mit Lebewesen.“ Die Tradition ist für Plinz kein Argument: „Früher wurde auch Öl in der Natur entsorgt. Es gibt vieles, was üblich war, heute aber nicht mehr okay ist.“