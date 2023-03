Tourismus mit Aussicht : Das muss man zu den Wellnesshotel-Plänen für Bergstein wissen

Gegen Hotelpläne in Bergstein regt sich Widerstand, für welche Dimensionen sich ein Investor findet, ist aber noch vollkommen offen. Foto: MHA/Sarah MAria Berners

Bergstein An der Idee, in Bergstein am Burgberg ein Hotel mit Spa-Bereich zu errichten, gibt es Kritik – und die bietet Raum für Spekulationen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

An den Plänen, auf den Wiesen unterhalb des Bergsteiner Burgberges ein Hotel zu errichten, haben sich schon vor mehr als 20 Jahren die Geister geschieden. Und auch jetzt, wo die Grundstücke erneut in den Fokus rücken, formiert sich Widerstand – angetrieben unter anderem von Ludwig Prinz, der auch vor 20 Jahren gegen ein Hotel am Burgberg mobil machte.

In einem zweiseitigen Schreiben wendet er sich mit Ingrid Ingenhorst und Hermann Baumeister an die Einwohner von Bergstein, Brandenberg und Zerkall. Sie laden zu einem informellen Treffen ein, bei dem besprochen werden soll, ob sich eine Bürgerinitiative gegen ein Hotelprojekt am Burgberg gründen soll. Verkehrsbelastung und Naturschutz sind Argumente, die die Projektgegner ins Feld führen.

Das Thema bietet viel Spielraum für Vermutungen und Polarisierung. Die Redaktion nimmt dies zum Anlass, Hintergründe und Stand der Planungen zu erläutern.

Wie sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen auf dem Areal am Burgberg?

„Bereits im Jahre 2000 wurde von Seiten der Bezirksregierung Köln die Änderung des Flächennutzungsplanes für die Fläche am Burgberg mit der Zweckbestimmung ‚Touristische Beherbergung des Fremdenverkehrs inklusive Gesundheit, Tagungsstätte und Hotelbetrieb’ genehmigt“, erklärt Bürgermeister Stephan Cranen. Vermarktet werden konnte das Areal bislang aber nicht.

Warum rücken die Wiesen nun erneut in den Fokus?

Im Jahre 2021 wurde die Verwaltung vom Rat einstimmig beauftragt, einen möglichen Investor für das Grundstück zu suchen. Die FFH-Fraktion hatte seinerzeit einen entsprechenden Antrag gestellt. Festgelegt wurde im Rat jedoch auch, dass die gemeindeeigenen Grundstücke nicht an den Meistbietenden verkauft werden sollen, sondern dass ein gutes Konzept entscheidend ist.

Wer hatte die Idee mit dem 4- bis 5-Sterne-Wellnesshotel?

Als Basis für die Entwicklung des Areals liegt der Politik eine Hotelmarktanalyse des Deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr (dwif) für das Monschauer Land und die Rureifel vor. „Auf dieser Grundlage habe ich in Abstimmung mit der Politik eine Machbarkeitsstudie für ein Beherbergungskonzept für das konkrete Grundstück in Bergstein beauftragt“, erklärt Cranen. Zielsetzung sei zu analysieren, was mögliche und sinnvolle Nutzungskonzepte sind, „wobei gleichzeitig immer die Einbindung des Ortes, beispielsweise Öffnung der Gastronomie auch für heimische Gäste und Besucher des Burgberges, im Vordergrund“ stehe. Zum anderen sollte eine „vertiefende Wirtschaftlichkeitsanalyse für die ausgewählte Vorzugsvariante“ vorgenommen werden. Das dwif kam zu dem Ergebnis, dass in Bergstein ein Wellnesshotel im gehobenen Bereich gute Chancen hätte. Dieses ist Gegenstand des Exposés.

Wie konkret sind die Pläne?

Bisher gibt es nur die Empfehlung des dwif. Ob sich für dieses Hotel ein Investor findet, ob der Rat diesem das Grundstück verkauft, wie das Hotel genau aussehen könnte – all diese Fragen sind noch offen. „Es bleibt abzuwarten, wer sich letztlich als Investor und mit welchem Konzept finden lässt“, sagt Cranen und betont: „Es wird keinen Ratsbeschluss über eine Veräußerung des Grundstückes geben, ohne vorher die Bevölkerung einzubinden.“ Er wirbt dafür, den „begonnenen Konkretisierungsprozess offen und konstruktiv kritisch“ zu begleiten. So sei offen, welche Dimensionen das Projekt annehmen werde, was Investoren vor Ort realisieren wollen.

Was sagen die Gegner?