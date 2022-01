Sechs Verletzte bei Unfall : Busfahrer übersieht anderen Bus auf der B399

Hürtgenwald Sechs Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall zwischen zwei Bussen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Die Bundesstraße 399 in Gey war einige Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der B399 an der Ecke zur Boichstraße. Ein 59-jähriger Mann aus Nörvenich war mit einem Linienbus, in dem sich sechs Personen befanden, auf der Boichstraße in der Ortschaft Gey unterwegs. Er wollte geradeaus die B399 in Richtung Straß überqueren.