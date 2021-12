Ein spezieller Schlitten : Blitzanhänger in Hürtgen weihnachtlich dekoriert

Von Unbekannten weihnachtlich dekoriert: Der Blitzanhänger des Kreises Düren, der derzeit in Hürtgenwald-Hürten aufgestellt ist. Foto: Lukas Weinberger

Hürtgen Der nächste Streich in der Gemeinde Hürtgenwald: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Hürtgen einen Blitzanhänger zu einem Schlitten umdekoriert.