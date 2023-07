Bilanz im Kreis Düren : Hohe Temperaturen locken ins Freibad und an den See

Sonne satt gab es in den vergangenen Tagen im Freibad Jülich (Archivbild). Foto: mha/Guido Jansen

Kreis Düren Nicht selten hat das Thermometer in den vergangenen Tagen die 30-Grad-Marke überschritten. Die Menschen im Kreis Düren haben bei den hohen Temperaturen und dem Sonnenschein vermehrt eine Abkühlung im kalten Nass in den Freibädern und Seen gesucht. Die Betreiber ziehen nach der Hälfte der Sommerferien eine positive Bilanz.

„36 Grad, und es wird noch heißer“ sangen 2raumwohnung schon 2007 – selten passten diese Textzeilen besser als in diesen Sommerferien: Sonne satt, kaum Schatten und Temperaturen über 30 Grad. Währenddessen hat es die Menschen im Kreis Düren in den vergangenen Tagen vermehrt in die Freibäder und Badeseen in der Region getrieben, wo es Abkühlung von der Hitze gab.

Dürener Badesee

Großen Andrang gab es während der heißen Tage auch am Dürener Badesee. Knapp 32.000 Menschen suchten seit dem Sommerbeginn Abkühlung am See, wie Leiterin Jessica Kremer mitteilt. Das besucherstärkste Wochenende sei bisher am 24. und 25. Juni gewesen, mit 6500 Gästen. Aber auch das vergangene Wochenende vom 8. und 9. Juli sei mit 5500 Besuchern gut besucht gewesen. Die Lage vor Ort sei trotz des Andrangs entspannt und ruhig gewesen, ist ihre Einschätzung.

Der Dürener Badesee war bei dem guten Wetter immer gut besucht. Foto: MHA/Merve Polat

Freibad Jülich

Auch im Freibad Jülich war der Ansturm groß. Seit Juni seien bis zum Wochenende vom 9. Juli insgesamt 15.000 Schwimmbegeisterte im Freibad gezählt worden, berichtet die Pressesprecherin der Stadtwerke Jülich, Sigrid Baum. Das Freibad hat nach den Hochwasserschäden aus dem Sommer 2021 erst im Juni dieses Jahres wieder eröffnet.

Freibad Heimbach

Im Freibad Heimbach in der Eifel wurden ebenfalls Höchstwerte von bis zu 1800 Besucherinnen und Besuchern gezählt, berichtet Leiterin Jaqueline Fesel. Zu den Stoßzeiten sei das Aufkommen besonders hoch gewesen, lange Schlangen habe das Freibad-Personal aber durch zwei Einlassstellen unterbinden können. Auch personaltechnisch sei man gut aufgestellt gewesen.

Freibad Vossenack

Reges Treiben herrschte im Freibad in Vossenack. Knapp 400 Besucherinnen und Besucher konnten dort täglich gezählt werden, wie Jolina Müller vom Freibad erzählt. Lange Schlangen habe es derweil nicht gegeben. „Unser Personal ist sehr gut aufgestellt. Sowohl am Eingangsbereich als auch beim Imbiss ging alles recht zügig und ohne Wartezeiten über die Bühne“, sagt Müller. Für einen solch reibungslosen Ablauf seien extra neue Pläne entwickelt worden.

Freibad Abenden

Super angenommen wurde das Schwimmerlebnis ebenfalls im Freibad Abenden. „Zu den Spitzenzeiten hatten wir an den warmen Tagen ungefähr 50 bis 60 Menschen gleichzeitig im Wasser“, erzählt Barbara Hoffmann vom Förderverein Freibad Abenden. Vor allem Familien mit Kindern habe das schöne Wetter hergelockt. Dabei seien viele auch von weiter weg extra angereist. „Das Feedback der Gäste war durchweg positiv“, sagt Hoffmann. Es habe in den vergangenen Tagen immer eine gute Stimmung und ein freundliches Miteinander geherrscht.

Ausblick auf das Wetter

Auch in den kommenden Tagen soll das Wetter sommerlich warm bleiben bei Temperaturen von 20 bis 26 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Wochenende ist laut huertgenwaldwetter.de ebenfalls mit hohen Temperaturen zu rechnen. Es kann vereinzelt zu Regenschauern kommen.