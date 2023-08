Axt werfen und Steinstoßen : Highland Games und Deutsche Meisterschaften in Kreuzau

Die Highland Shadows Kreuzau richten am Samstag, 12. August, zum ersten Mal die Deutschen Meisterschaften am Stausee Obermaubach aus. Foto: Willi Petric/Highland Shadows

Kreuzau Die Highland Shadows Kreuzau erwarten am Wochenende rund 300 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Bundesrepublik zur Deutschlandmeisterschaft. Der Tag endet mit einem riesigen Tauziehen.

Baumstamm ziehen, Gewicht hochschleudern, Stein stoßen und Axt werfen – was auf den ersten Blick ziemlich martialisch klingt, hat eine jahrhundertelange Tradition, zumindest in Schottland. Baumstamm werfen & Co. sind nämlich Disziplinen der Highland Games, die ursprünglich Bestandteil der Treffen schottischer Clans in den Highlands waren und der Legende nach schon zu Zeiten der keltischen Könige entstanden sind.

Mittlerweile werden Highland Games auch in Deutschland veranstaltet. Die Highland Shadows Kreuzau sind mit 150 Mitgliedern der größte Clan in der Republik. Am Samstag, 12. August, richten die Kreuzauer zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft am Stausee Obermaubach aus. „Wir sind noch ein relativ junger Clan“, sagt Björn Heck alias Shadow, 1. Vorsitzender der Highland Shadows. „Wir haben uns erst 2014 gegründet. Es ist für uns eine große Ehre, im Rahmen unserer siebten Highland Games die Deutsche Meisterschaft ausrichten zu dürfen.“ Verantwortliche des Deutschen Highland Games Verbands seien im vergangenen Jahr bei den Spielen am Stausee Obermaubach gewesen, ergänzt Heck. „Die waren so begeistert, dass wir die Deutsche Meisterschaft bekommen haben. Das ist großartig.“

18 Mannschaften à sechs Sportlerinnen und Sportler treten in zehn Disziplinen rund um den Stausee an. Es gibt zwei Wettbewerbe, die die Kreuzauer erfunden haben und die es sonst nirgendwo gibt: den Wassergraben und den Staumauer-Staffellauf. „Wir nutzen da unseren besonderen Ort“, sagt Heck. „Das ist für die Zuschauer sicherlich spektakulär. Ich will aber nicht zu viel verraten, das muss man sich einfach anschauen.“

Björn Heck ist Gründungsmitglied und Vorsitzender der Highland Shadows Kreuzau. Foto: Willi Petric/Highland Shadows

Der Wettkampf-Tag beginnt mit einem Einmarsch aller Teilnehmenden, die von den Castle Pipers Wassenberg, einer großen Dudelsack-Gruppe, begleitet werden. Heck: „Das ist ein tolles Bild, wenn diese mit ihren Schottenröcken und schottischen Fahnen über die Brücke am Stausee auf das Wettkampfgelände marschieren.“

Danach starten die Wettbewerbe, an denen natürlich auch die Highland Shadows Kreuzau teilnehmen. Björn Heck: „Jeder eingetragene Clan kann mitmachen. Und das lassen wir uns bei unserer eigenen Deutschen Meisterschaft nicht entgehen. Das ist Ehrensache.“ Und das, obwohl der große Wettkampf natürlich eine Menge an Vorbereitung bedarf. Die vielen Sportlerinnen und Sportler, die für die schweißtreibenden Wettbewerbe viel Kraft brauchen, wollen verköstigt werden, die meisten werden in und um den Stausee in Obermaubach übernachten. „Es gibt die Möglichkeit zu campen, wir haben ein Kanuheim gemietet, und die meisten Hotels in der Gegend sind ausgebucht“, sagt Heck. „Das wird ein großes Spektakel.“

Traditionell enden die Highland Games am Abend mit einem Tauziehen aller Clans. In Obermaubach startet danach die After-Games-Party (19 Uhr). Dann gibt es übrigens keine schottische Musik, sondern Kölsche Tön mit den „Müpies“ aus Winden.