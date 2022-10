DZ feiert 150. Geburtstag : Herzlichen Glückwunsch, „Dürener Zeitung“!

Zum Jubiläum

Foto: grafik

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wie lange wird es die gedruckte Tageszeitung noch geben?“ Diese Frage wird mir oft gestellt, meistens von Menschen, die sich um die Zukunft der Zeitung Sorgen machen. Menschen, für die zum Start in den Tag die Zeitung dazugehört wie der erste Kaffee oder Tee, Menschen, die sich den Alltag ohne die morgendliche Zeitungslektüre nicht vorstellen können. Oder wie es der Philosoph Friedrich Hegel einmal formuliert hat: „Das Zeitungslesen des Morgens ist eine Art von realistischem Morgensegen.“

Wie lange noch? Die Antwort auf die Frage fällt nicht leicht, eigentlich ist sie gar nicht zu beantworten. Unübersehbar ist: Die Zeitung in gedruckter Form verliert vor allem bei jungen Menschen immer mehr an Attraktivität. Was das für die Zukunft der Zeitung bedeutet, kann man sich leicht ausmalen. Entscheidend aber ist, was in der Zeitung steht, entscheidend sind die Inhalte. Ob gedruckt oder online: Guter Lokaljournalismus, der den Menschen Orientierung bietet und die Dinge, die vor ihrer Haustür passieren, kritisch beleuchtet und einordnet, ist gerade in herausfordernden Zeiten, wie wir sie momentan erleben, unerlässlich.

Die Marke Dürener Zeitung, deren 150. Geburtstag wir in diesen Tagen feiern, steht für guten und verlässlichen Lokaljournalismus, er ist ihr oberstes Prinzip. Die Dürener Zeitung mag zumindest dem Lebensalter nach ein wenig in die Jahre gekommen sein, die Idee von gutem Lokaljournalismus ist es nicht. Diese Idee ist jung wie eh und je. Und sie wird es auch in Zukunft bleiben.

Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Dürener Redaktion fühlen sich dieser Idee verpflichtet, so wie Generationen von Journalistinnen und Journalisten, die in 150 Jahren für die DZ geschrieben haben. Was im Jahr 1872 in der „Hamel’schen Buchhandlung“ unter Federführung von Gründer Robert ­­Hamel dem Älteren (1839-1896) als „Dürener Sonntagsblatt“ begann, ist 150 Jahre danach für uns immer noch ­maßgeblich und bindend. Wir sind uns der Tradition bewusst. Sie ist das Fundament, aus dem wir unsere Stärke ziehen und die Dürener Zeitung auch im Jahr 2022 zu einer wichtigen lokalen Stimme machen, an der kein Weg vorbeiführt. Oder wie es Jörg Hamel, der Ur-Ur-Enkel des Gründers, sagt: „Ein Name, der bis heute dank engagierter Redakteure für gut recherchierten Journalismus steht. Die Dürener Zeitung ist jedem Dürener ein Begriff.“

„Wie lange wird es die gedruckte Tageszeitung noch geben?“ Meine Antwort: Noch lange! Lassen Sie uns gemeinsam Zukunft gestalten, lassen Sie uns gemeinsam eintreten für die Werte, auf die unsere Demokratie gebaut ist. Gerne nutze ich die Gelegenheit, mich bei Ihnen für Ihre Treue und Verbundenheit zu bedanken. Lesen Sie uns weiter. Begleiten Sie das, was wir tun, kritisch. Und freuen Sie sich mit uns über 150 Jahre DZ.

Wir klopfen uns nicht gerne selbst auf die Schulter, in diesem Fall tun wir es aber ausnahmsweise doch einmal, weil wir Grund haben zu feiern. Wir sind stolz! 150 Jahre „Dürener Zeitung“. 150 Jahre publizistische Meinungsfreiheit in Düren! Herzlichen Glückwunsch! Uns allen.