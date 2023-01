Einladung an Leser im Kreis Düren : Herzlich willkommen im neuen Medienhaus Aachen!

Info

Der Neujahrsempfang im Medienhaus Aachen für den Kreis Düren findet am Montag, 16. Januar, um 19 Uhr statt; im Forum unseres Neubaus in der Dresdener Straße 3 in Aachen.

Es gibt viel zu berichten: Wie sehen die Schwerpunkte unserer journalistischen Arbeit aus? Was bewegt das Medienhaus Aachen in 2023? Welche Rolle spielen digitale Medien in unserer Strategie? Wie geht es mit der gedruckten Zeitung weiter? Wie werden unsere Journalistinnen und Journalisten im neuen Medienhaus künftig arbeiten?

Der Eintritt ist kostenfrei, die erforderliche Anmeldung erfolgt unverbindlich hier.