Opfer aus der Städteregion : Heiratsschwindler aus Düren schon wieder vor Gericht

Steht ab Donnerstag vor dem Aachener Landgericht: Der vielfach vorbestrafte Heiratsschwindler Frank W. aus Düren. Foto: grafik

Düren/Aachen Am Aachener Landgericht beginnt am Donnerstag der Prozess gegen Frank W. aus Düren. Er soll, nicht zum ersten Mal, eine Frau emotional ausgenutzt und um ihre gesamten Ersparnisse gebracht haben.

Am Donnerstagmorgen beginnt in Aachen der Prozess gegen den 56 Jahre alten Gewohnheitskriminellen Frank W. aus Düren. Frank W. ist das, was man als Heiratsschwindler bezeichnet: Er spielt Frauen Beziehungen vor, um sich an ihnen bereichern zu können. Im angeklagten Fall soll W. sein Opfer, eine 60 Jahre alte alleinstehende Frau aus dem Norden der Städteregion Aachen, im Sommer 2021 um mehr als 13.000 Euro gebracht haben, ihr gesamtes Vermögen. Seit Sommer 2022 sitzt Frank W. deswegen in Untersuchungshaft.

Die heute 60-Jährige hatte W. im Juni 2021 in einem Dating-Portal im Internet kennengelernt. Als er nach einer Operation aus einem Krankenhaus in Düren entlassen wurde, nahm sie ihn bei sich auf. Während sie tagsüber arbeiten ging, blieb W. in ihrer Wohnung und gab Unmengen von Bestellungen im Internet auf – und zwar auf den Namen der 60-Jährigen, was die Frau erst erfuhr, nachdem sie die Beziehung zu ihm aus einem anderen Grund beendet hatte.

Die Aachener Staatsanwaltschaft hat 176 Fälle zusammengetragen, in denen W. auf den Namen der 60-Jährigen bestellte. Juristisch gesehen handelt es sich um 176 Fälle von Betrug beziehungsweise Computerbetrug.

Frank W. arbeitete bis 2001 als Rettungssanitäter in Düren, danach bezog er dort Arbeitslosengeld. Seine erste noch eingetragene Vorstrafe erhielt er 2002 wegen Unterschlagung, es folgten Verurteilungen wegen Betruges, Bagatellbetruges, besonders schweren Betruges, gewerbsmäßigen Betruges, Urkundenfälschung und veruntreuender Unterschlagung.

Nach 2002 wurde er 2004, 2006, 2007, 2009 und dreimal 2010 an Gerichten in halb Deutschland verurteilt, danach zumindest 2015 noch einmal in Düren, möglicherweise auch danach noch einmal. Immer wieder ließ er sich von Frauen aushalten, immer wieder bestellte er im Internet Dinge auf ihren Namen, ohne dass die Frauen das ahnten, und immer wieder ließ er sie auf seinen Schulden sitzen.

Bislang meist kurze Haftstrafen

Während Heiratsschwindler es im 20. Jahrhundert vornehmlich auf reiche Witwen abgesehen hatten, interessierte sich Frank W. für die Vermögensverhältnisse seiner Opfer eher nicht. Unter seinen früheren Opfern ist unter anderem eine alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin aus Norddeutschland, die Frank W. auf Tausenden Euro Schulden sitzenließ, die er in ihrem Namen gemacht hatte.

Die im Gesetz vorgesehene Höchststrafe für Betrugsdelikte dieser Art beträgt fünf Jahre Haft. Weil die Schadenssummen nie einigen Millionen, sondern wie im Fall der 60-Jährigen lediglich einige Tausend Euro betrugen, erhielt W. bislang meist nur verhältnismäßig kurze Haftstrafen. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis machte er früher oder später jeweils weiter, womit er vor seiner Inhaftierung aufgehört hatte.