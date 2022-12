In St. Joachim Düren : Heino-Konzert mit Besinnlichem und Kirchenliedern

In der stimmungsvoll beleuchteten St.-Joachim-Kirche begeisterte Heino 400 Zuhörer mit einem breiten Spektrum an Melodien. Foto: MHA/Axel Keldenich

Düren Der Volkssänger präsentiert beim Konzert bekannte klassische Werke von Mozart, Bach, Brahms und Schubert. Ein Ständchen für den Bürgermeister durfte nicht fehlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Keldenich

„Die Himmel rühmen“, angelehnt an den Titel von Ludwig van Beethoven, hat Heino seine aktuelle Tournee überschrieben, in deren Rahmen er in der ausverkauften Kirche St. Joachim gastierte. Das weihnachtlich geschmückte Gotteshaus erstrahlte dafür in einer stimmungsvollen indirekten Beleuchtung. Die Zuhörer waren in erwartungsvoller Spannung, als zunächst überraschend eine unerwartete Melodie erklang: Ein „Happy Birthday“ für Dürens Bürgermeister, der am Abend seines Geburtstags zu den 400 Gästen gehörte.

Aber dann war es soweit, Beethovens Ode an die Freude, virtuos gespielt vom Orchester und Franz Lambert an der Wersi Orgel leitete über zu einem Konzert, in dem der Volkssänger bekannte klassische Werke von Mozart, Bach, Brahms und Schubert präsentierte, begonnen sinnvollerweise mit dem Titel „Es war am Anfang“. Warum er an den Beginn seines Vortrags besinnliche und Kirchenlieder stellte, erläuterte der Barde damit, dass er „Glaube und Liebe in den Mittelpunkt rücken“ wolle. „Deshalb singe ich auch in Kirchen.“ Bevor er mit Mozarts „Ave Maria“ und dem Kirchenlied „Lobe den Herren“ diesem Themenbereich treu blieb, schob er jedoch mit „Das ist ein Lied nur für Dich“ eine Tschaikowsky-Melodie als Liebeslied an seine Frau ein.

Warum es überhaupt zu diesem Konzert kam, erläuterten Heinos Manager Helmut Werner und Organisator Lothar Claßen, Präsident der „Närrischen Norddürener“: Nach Heinos Zusage, am 11. Februar den Papiermacherorden entgegenzunehmen, regte Robert Halstein, der eine Zeit lang mit Heino zusammengearbeitet hat, an, dieses Zusatzkonzert in Düren in den Tourneeplan aufzunehmen. Heino sagte zu und nicht nur das. Er wird einen Teil des Erlöses aus dem Konzert für die caritative Arbeit der Gemeinde St. Joachim stiften.

Nach der Pause wurde die Liste der Titel deutlich weltlicher mit einem Lagerfeuer-Medley, dem „Schwalbenlied“ oder dem Ärzte-Song „Junge“ aus seiner kurzen „Rockerzeit“. Natürlich durften in dem Querschnitt auch Heinos größte Erfolge nicht fehlen. Der starke Beifall zeigte, dass „Die schwarze Barbara“ und Co. den Publikumsgeschmack voll trafen. Besinnlicher wurde es wieder gegen Ende des Konzerts mit festlichen adventlichen Liedern. Beim Medley „Weihnachten zu Haus“ und der deutschen Version von „White Christmas“ bewies der fast 84 Jahre alte Heino immer wieder, welche sonore Stimmgewalt der Bariton noch besitzt.