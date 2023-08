Fußball-Regionalliga : Entscheidung zur Westkampfbahn gefallen

Am kommenden Samstag empfängt der FCD die Zweitvertretung des SC Paderborn in der ertüchtigten Westkampfbahn. Im Bild zu sehen ist der Gästebereich. Foto: Lars Brepols

Update Düren Große Erleichterung bei den Verantwortlichen des 1. FC Düren. Der Club darf seine Heimspiele künftig wieder in der Arena an der Mariaweiler Straße austragen.

Weißer Rauch über der Westkampfbahn: Die Heimspiele des 1. FC Düren in der Fußball-Regionalliga dürfen ab sofort wieder in der heimischen Arena über die Bühne gehen. Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) gab dem Club grünes Licht, wie der Verein am Montagmorgen mitteilte.

„Ich freue mich wirklich sehr, in erster Linie natürlich für unsere Fans“, kommentierte FCD-Trainer Boris Schommers die Entscheidung auf Nachfrage. „Wir sind in diesem Jahr auf der Westkampfbahn noch ungeschlagen. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Es ist sehr schön, dass wir endlich wieder in unserer vertrauten Spielstätte spielen dürfen. Der Mannschaft wird das sicherlich noch einmal einen kleinen Impuls geben“, ergänzt der 44-Jährige, der am vergangenen Wochenende mit seinem Team einen 3:1-Erfolg beim FC Wegberg-Beeck feiern durfte.

Satte acht Punkte sammelten die Dürener in ihren ersten fünf Saisonpartien ein. Am kommenden Samstag empfängt der Tabellensechste nun den -achten SC Paderborn II in der Arena an der Mariaweiler Straße. Für die ersten beiden Heimspiele gegen Schalke 04 II und 1. FC Köln II musste der FCD ins Beecker Waldstadion ausweichen, da die Westkampfbahn noch nicht den Sicherheitsanforderungen für die Regionalliga West entsprach (wir berichteten mehrfach).

Erst am vergangenen Dienstag hatten Vertreter der Stadt, Feuerwehr sowie Polizei Düren gemeinsam mit Egbert Gössing, Sicherheitsbeauftragter des Westdeutschen Fußballverbandes für die Regionalliga West, die Anlage nach den erfolgten Umbaumaßnahmen unter die Lupe genommen. „In der vergangenen Woche wurde bei einer Begehung noch einmal auf weitere Schritte hingewiesen, die der 1. FC Düren zeitnah umsetzen wird. Zudem mussten bis Ende der vergangenen Woche Unterlagen auf den Stand der Begehung gebracht werden, was dank der guten Kooperation aller Beteiligten auch geklappt hat“, schreibt der Verein dazu in einer Meldung auf der vereinseigenen Homepage.

Für die sogenannte „Phase eins“, die den Gästekäfig sowie die Schotterung vor der Holztribüne betrifft, ging der Daumen des Sicherheitsbeauftragten nach oben. Hier hatte sich Beecks Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers solidarisch gezeigt und mit seiner Straßenbaufirma die Umbauten fachgerecht durchgeführt.

Bei der „Phase zwei“, in die Tellers Firma nicht eingebunden war und ist, gestaltet sich die Lage ein wenig komplizierter. Der Bereich neben den Umkleidekabinen muss durch einen festen Zaun abgesichert, zunächst sogar komplett für Zuschauer abgesperrt werden. Darüber hinaus soll noch ein Ballfangnetz vor dem VIP-Zelt installiert werden (wir berichteten).