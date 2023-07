Heimbach und Nideggen : Zwei schwer verletzte Motorradfahrer bei Unfällen in der Eifel

Zwei schwer verletzte Motorradfahrer bei Unfällen in der Eifel

Beide Motorräder wurden bei den Unfällen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten (Symbolbild). Foto: dpa/Jörn Haufe/dpa

Heimbach/Nideggen Bei Alleinunfällen in der Eifel sind am Sonntag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Bei Motorradunfällen in der Eifel sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war gegen 17.30 Uhr ein 45 Jahre alter Motorradfahrer aus Bergheim auf der Landesstraße 218 bei Heimbach unterwegs gewesen. In einer Linkskurve zwischen Vlatten und Heimbach stürzte er und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad wurde abgeschleppt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr auf der Landesstraße 218 bei Nideggen. Hier war laut Polizei ein 29-jähriger Kölner mit seinem Motorrad unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve zwischen Schmidt und Brück verlor er den Angaben nach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der angrenzenden Böschung zu Fall. Er wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.