Heimbacher lobt 45.000 Euro aus : Zwei Festnahmen nach Facebook-Zeugenaufruf von Einbruchsopfer

Nach einem Einbruch in Heimbach hat das Opfer nun einen Aufruf bei Facebook gestartet – und verspricht mit drastischen Worten 45.000 Euro Belohnung zur Ergreifung der Täter. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Update Heimbach Nach einem Einbruch in Heimbach verspricht der Geschädigte bei Facebook eine Belohnung in Höhe von 45.000 Euro. Die Polizei meldet zwei Festnahmen.

„Betet zu Gott oder Allah, dass unsere Polizei und Staatsanwaltschaft euch vor uns ausfindig machen“, heißt es in drastischen Worten in dem Facebook-Post eines Mannes aus Heimbach, der offensichtlich Opfer eines Einbruchs geworden ist. Zugleich verspricht er eine Belohnung in Höhe von 45.000 Euro zur Ergreifung der Täter. Dazu sind Bilder und ein Video der Überwachungskamera zu sehen. Am Donnerstagmorgen sind zwei Personen festgenommen worden, die in dringendem Tatverdacht stehen, auch den Einbruch in Heimbach begangen zu haben.

Der öffentliche Aufruf bei Facebook war mit der Polizei nicht abgesprochen: „Grundsätzlich steht es dem Geschädigten natürlich frei, auf privatem Weg nach Zeugen zu suchen und dafür auch sein privates Vermögen einzusetzen“, teilte Joana Thönnessen von der Polizei Düren am Donnerstag mit. Eine grundsätzliche Vorgehensweise, Belohnungen auszuloben, bestehe nicht. Jedoch bezweifeln die Ermittler, dass mit dem Aufruf sachdienliche Hinweise gegeben werden.

Den Bildern und Videos nach zu urteilen, ereignete sich die Tat am Montag, 10. April, kurz nach 3 Uhr. Dort sind drei maskierte Männer zu sehen, die über eine Mauer klettern und mit Steinen die Scheibe eines Hauses einschlagen. Laut Facebook-Nachricht erbeuteten die Täter „Uhren, Schmuck und sonstige Gegenstände im höheren sechsstelligen Bereich“.

Am Donnerstagmorgen meldete die Polizei zwei Festnahmen im Rhein-Erft-Kreis. In Pulheim habe man zwei Wohnungen durchsucht und die beiden Bewohner (beide 25 Jahre alt) vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten nach eigenen Angaben neben mehreren tausend Euro Bargeld auch rund 200 Gramm Kokain und Einbruchswerkzeug. Zudem stellten die Kriminalbeamten eine große Menge verschiedener Gegenstände sicher, bei denen es sich nach erster Bewertung ebenfalls um Beutestücke handeln könnte.

Die bei der Durchsuchung der Wohnungen gefundenen Beweismittel seien so belastend, dass die Ermittler davon ausgehen, dass die beiden Männer für Einbrüche in Pulheim (22. Februar) und Ostermontag (10. April) in Heimbach verantwortlich sind. Die bereits „einschlägig Polizeibekannten“ wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Die Durchsuchung der beiden Wohnungen habe gegen 9 Uhr begonnen. Unter anderem waren auch Beamte einer Spezialeinheit im Einsatz. Die beiden Tatverdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen. Kriminalbeamte haben mittlerweile die Durchsuchungen abgeschlossen und werten die sichergestellten Gegenstände aus. Darunter befinden sich auch Beutestücke aus den Einbrüchen in Pulheim und Heimbach.

Der Geschädigte aus Heimbach hat bei Facebook eine Handynummer angegeben, unter der er Hinweise entgegennimmt. 15.000 Euro verspricht er als Belohnung je Täter, 5000 Euro je gestohlenem Gegenstand. Zugleich teilt er mit, dass er „jegliche Mittel“ nutzen werde, um die Einbrecher ausfindig zu machen. Dafür werde er auch „angesammelte Gefallen einlösen“, um die Täter zu finden. „Ihr seid bei dem Falschen eingebrochen“, heißt es in dem Facebook-Post.

Dass nach Einbrüchen Belohnungen ausgesprochen werden, ist in der Vergangenheit schon geschehen. Allerdings in Zusammenarbeit mit der Polizei. So zum Beispiel bei einer Einbruchserie in ein Vereinsheim in Nideggen. „Grundsätzlich wünschen wir uns schon, dass die Leute uns in Ruhe unsere Arbeit machen lassen – bei allem Verständnis für die Betroffenheit“, sagt Thönnessen. Ermittler prüfen aktuell, ob die beiden Festgenommenen für weitere Einbrüche verantwortlich sind.

(pan)