Gesamtschule in Heimbach : Zehn Millionen Euro für alternatives Lernen in der Eifel

Im Bereich Schönblick unterhalb des Friedhofes soll die Freie Gesamtschule entstehen. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Heimbach Die Kinder der Freien Grundschule in Heimbach sollen auch auf der weiterführenden Schule nach dem alternativen Lernkonzept arbeiten können. Deswegen werden jetzt Mittel für eine Gesamtschule akquiriert. Die Pläne sind schon weit gediehen.

Die ersten Pläne zur Gründung einer freien Schule in der Eifel wurden oft belächelt. Doch inzwischen läuft der Schulbetrieb mit wenigen freien Plätzen, der zugehörige Naturkindergarten ist im vergangenen Jahr gestartet – und in der logischen Folge sollen die Kinder auch ihren Schulabschluss an einer Schule machen können, die nach dem Montessori-Prinzip arbeitet, auf selbstbestimmtes Lernen setzt und damit eine Alternative und einen Gegenpol zu den Regelschulen bieten will.

2024, wenn die ersten Schüler in die fünfte Klasse wechseln, soll in Heimbach eine Gesamtschule als staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft an den Start gehen, die von einer beruflichen Bildungsstufe komplettiert werden soll.

Die Einrichtung soll im Bereich Schönblick unterhalb des Friedhofes entstehen. Für das Grundstück ist ein Erbpachtvertrag mit der Stadt Heimbach aufgesetzt. Kostenvolumen für den Neubau: Zehn Millionen Euro, die der Trägerverein eigenständig aufbringen muss, wie Geschäftsführerin Verena Bauer erklärt.

Verena Bauer, Geschäftsführerin des Trägervereins, ist die Gründerin der Freien Schule Eifel. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Und so sind Finanzierung und Mittelbeschaffung derzeit Kernaufgaben für das Team des Trägervereins: EU-Mittel, Bundes- und Landesmittel sowie Stiftungsgelder gilt es zu beantragen, um das große Ziel zu erreichen. 2026, sagt Verena Bauer, sollen Kinder im Neubau am Schönblick lernen können. An den Start gehen könne die weiterführende Schule im Gebäude am Karl-Heinz-Krischer-Platz, wo auch die Grundschüler lernen.

An den Architekturplänen werde derzeit mit einem dänischen Fachbüro, das schon viele solcher Bildungseinrichtungen geplant hat, und dem örtlichen Architekten Bernd Uppenkamp gearbeitet. Die pädagogische Ausrichtung steht, im Herbst soll die Genehmigung bei der Bezirksregierung beantragt werden.

Im Büro von Verena Bauer, Gründerin der Freien Schule und treibender Motor des alternativen Lernens in der Eifel, hängt eine Pinnwand voll mit kleinen Zetteln, die zeigen, wie die einzügige Schule einmal arbeiten soll und wie die Architektur und das Konzept zusammenspielen sollen.

Die Freie Gesamtschule soll in Unter-, Mittel- und Oberstufe jeweils jahrgangsübergreifend auch mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit agieren. In verschiedenen Lernbereichen – beispielsweise für Naturwissenschaften, Handwerk und Kreativität – können die Kinder ihrem Lerntyp entsprechend arbeiten. Entweder sofort in der Gruppe oder individuell in geräuschgeschützten Bereichen, mit digitalem und analogem Material. Dabei sollen sie bedarfsorientiert vom pädagogischen Team begleitet werden und alle Abschlüsse vom Haupt- und Realschulabschluss über das Fachabi bis hin zum Abitur machen können. Noten gibt es ab Klasse 9.

Auslandsaufenthalt und Sozialkompetenz

Auslandsaufenthalte sollen ebenso möglich sein wie Angebote mit lebenspraktischen Inhalten von Steuern bis Autoreifenwechsel. Kooperationen etwa mit Seniorenheimen und Praktika sollen soziale und ökologische Verantwortung in den Fokus rücken. Dabei setzt der Trägerverein nicht nur auf das angestellte Personal, sondern auch auf das Engagement der Eltern als beitragspflichtige Mitglieder.

Um das Konzept und den Fokus auf Nachhaltigkeit dann noch weiter zu führen, sollen die Jugendlichen im Anschluss auch eine schulische Ausbildung machen können. Aktuell sind „Assistenz für erneuerbare Energien“ und „Umwelttechnische Assistenz“ geplant. Darüber hinaus steht eine Erweiterung um handwerkliche Berufe mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit im Blick.

Termininfo Tag der offenen Tür Für Samstag, 22. April, lädt die Freie Schule Eifel von 10 bis 13.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Dabei werden auch die Pläne für die Gesamtschule mit beruflicher Bildungsstufe vorgestellt. Mehr Infos zur Schule gibt es auf www.freie-schule-eifel.de.