1000 Euro Bußgeld : Niederländer (56) bei Eifel-Tour mit 57 km/h zu viel unterwegs

Missbrauch im Bistum Aachen : Lehrer, Seelsorger, pädophile Kriminelle Als Pater Willibald Segeroth 1968 an ein Aachener Gymnasium versetzt wurde, ahnte dort niemand, welch monströser Missbrauchstäter da aus Bonn kam. Pater Heinrich Spelthahn war einer der Täter an Haus Overbach und wurde später Seelsorger in Titz und Übach-Palenberg.