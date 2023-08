Kanuten in Heimbach : Neuer Rur-Steg für 6000 Boote im Jahr

In der Hochsaison starten bis zu 120 Boote pro Tag (an Wochenenden) in Heimbach. Der neue Steg ermöglicht den schnellen und sicheren Einstieg. Foto: MHA/Stephan Johnen

Heimbach Ab Heimbach starten bis zu 6000 Kanu- und Kajakfahrten pro Jahr. Die Steganlage ist nun komplett erneuert worden und lädt mutmaßlich noch mehr Menschen an das Ufer eines der beliebtesten Flüsse.

Was einst für den Bevölkerungsschutz konzipiert wurde und zugleich garantiert, dass Industrieunternehmen entlang der Rur konstant mit Wasser versorgt werden, freut heutzutage auch Wassersportler aus dem gesamten Bundesgebiet. Dem Talsperrensystem ist es zu verdanken, dass die Rur einer der wenigen Flüsse ist, die jeden Sommer genug Wasser führt. Auf die Rur ist Verlass, sie fällt auch bei extrem heißen und niederschlagsarmen Jahren nicht trocken. Seit Jahrzehnten schon ist der Fluss daher ein Paradies für Kanuten – der Startpunkt (fast) aller Touren ist die Einstiegsstelle in Heimbach. Und die ist zuletzt ordentlich in die Jahre gekommen...

Verrostete Eisenstangen, glitschige Felsen, abgerutschte Rasengittersteine – alles Schnee von gestern. Am Freitag wurde die neue Steganlage am Rurufer offiziell eingeweiht. Auf einer Länge von acht Metern wurde der Unterbau komplett erneuert, große Felsen aus dem Weg geräumt und die Steganlage neu angelegt. Dabei kommt in direkter Nähe zum Wasser ein recycelter Kunststoff zum Einsatz, der aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit und Stabilität besonders für Steganlagen geeignet ist – und auch keine Quelle für Mikroplastik wird. „Jetzt sollten wir 20 Jahre Ruhe haben“, sagt der Garten- und Landschaftsbauer Paul Meylahn, der als Wassersportler schon manche Titel im Kajak gewonnen hat. Finanziert wurde die Sanierung der Steganlage vom Kanu-Verband NRW.

„Die Rur ist einer der schönsten Flüsse für Kanufahrer in ganz Deutschland“, sagt Jens Lüthge, Geschäftsführer des Kanu-Verbands NRW. Naturnah, beschattet, landschaftlich reizvoll, Start- und Zielpunkte sind unkompliziert mit der Rurtalbahn verbunden, an jedem Steg gibt es öffentliche Toiletten: Das hat sich auch bei Wassersportlern herumgesprochen, 4000 bis 6000 Boote sind pro Jahr auf dem Fluss unterwegs. Vom 1. März bis 14. Juli gilt eine Schutzzeit. In der Zeit vom 15. Juli. bis zum 31. Oktober dürfen maximal 100 Boote je Werktag und 120 Boote je Samstag, Sonntag oder Feiertag fahren. In der Zeit vom 1. November bis 28. Februar dürfen bis zu 20 Boote je Tag starten. Der Kanu-Verband ist für die Befahrungsregelung der Rur verantwortlich und gibt nach vorheriger Online-Anmeldung gegen Gebühr Marken für die Befahrung aus.

Der Bauhof der Stadt Heimbach hat die Arbeiten an der Steganlage unterstützt. „Wassersport durch den Rursee und die Rur sind ein wichtiger Faktor für den Tourismus“, betonte Bürgermeister Jochen Weiler. Die Möglichkeit, ins Kanu zu steigen und das Rurtal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben, runde Angebot wie Wandern und Fahrradfahren ab. „Das macht die Rureifel so attraktiv“, findet Jochen Weiler.

„Es gibt ganz viele Gäste, die erst vor Ort im Urlaub erkennen, dass sie eine Kanutour buchen können und dies online tun. Andre kommen überwiegend wegen des Paddelns zu uns“, bilanziert René Wißgott, Geschäftsführer des Vereins Rureifel-Tourismus. Zunehmend würden auch Firmen und Organisationen den kombinierten Unterhaltungs- und Erholungswert einer Kanu-Tour auf der Rur erkennen, berichtet Dastin Lenz, der solche Touren organisiert. Neben der RWTH Aachen und diversen Polizeibehörden waren auch schon Teams großer amerikanischer Online-Versandhändler und Cloud-Anbieter sowie eines großen deutschen Lebensmitteldiscounters, dessen Name nicht mit „A“ beginnt, auf der Rur unterwegs. Hier punkte das Rurtal zudem mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Einkehr und Unterkunft.

Nicht ohne Begleitung

Doch trotz des neuen, rutschsicheren Stegs – der Kanu-Verband möchte sich nun auch die anderen Anlagen noch einmal genau anschauen – sollten sich Anfänger nicht ohne erfahrene Begleitung auf den Weg machen. Die Rur ist zwar kein „Wildwasser“-Fluss, dennoch kann die Strömung ganz schön herausfordernd sein und schnell die Kraftreserven aufzehren. Das aus dem Tiefenablass des Staubeckens kommende Wasser hat zudem auch im heißesten Sommer spritzig kühle Temperaturen – wer hier unverhofft mit dem Kanu ohne entsprechende Schutzkleidung baden geht, mutet seinem Herz-Kreislauf-System einiges zu, warnen die Profis.