In der Eifel : Nach Motorradrennen eine Maschine sichergestellt

In der Eifel

Bei Polizeikontrollen in der Eifel fielen zwei Fahrer besonders unangenehm auf (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Steffen

Heimbach Neuer Einsatz für das Videomotorrad der Dürener Polizei: Am Sonntag wurde erneut der Motorradverkehr auf den beliebten Eifelstrecken kontrolliert. Ein Fahrer-Duo fiel dabei besonders unangenehm auf.

Gegen 14.20 Uhr befuhr ein Beamter auf dem zivilen Videomotorrad der Dürener Polizei die Landesstraße 246 von Heimbach in Richtung der Abtei Mariawald. Aufgrund der starken Auslastung der Straße mit Ausflüglern mit Autos, Motorrädern, Fahrrädern und Wanderern gilt dort seit einigen Jahren Tempo 50 und Überholverbot.

Zwei Motorradfahrer hielten sich an die Streckenverbote jedoch nicht. Die zulässige Geschwindigkeit wurde mit über 90 Kilometern pro Stunde deutlich überschritten. Zudem überholten beide Kradfahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährlich im Kurvenbereich. Erst in Höhe Wolfgarten konnte der Beamte die beiden Motorradfahrer überholen. Während der vordere der beiden auch anhielt, wendete der zweite seine Maschine und fuhr in die Gegenrichtung davon. Dabei wurde er von der dort aufgestellten Messanlange erneut mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen.