Zwei Unfälle, vier Schwerverletzte : Motorradfahrerin fährt in Biker-Gruppe

Motorradlärm in der Eifel : Der Einsatz von Lärm-Blitzern ist noch keine Option Ob in ländlichen Gegenden oder mitten in der Stadt: Verkehrslärm nervt – und kann krank machen. In Frankreich werden Lärm-Blitzer getestet. In NRW ist deren Einsatz aber noch nicht in Sichtweite.