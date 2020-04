Hundert Einsatzkräfte vor Ort : Großbrand bei Heimbach hält Feuerwehren in Atem

Großbrand bei Heimbach hält Feuerwehren in Atem

Bei Heimbach brannten am Abend rund fünf Hektar unbewohntes Wald- und Wiesengelände (Symbolbild). Foto: dpa/Eraldo Peres

Heimbach Ein ausgedehnter Flächenbrand hat am Montagabend Feuerwehren im südlichen Kreis Düren in Atem gehalten. Bei Heimbach brannten etliche Hektar Wald- und Wiesengelände.

Das Feuer war noch am Abend unter Kontrolle gebracht. Zur Höhe des Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Erst am Ostersonntagnachmittag hatte es am Eichelberg in Heimbach ein ähnliches Feuer gegeben. Mitten im Wald brannten rund 10.000 Quadratmeter Unterholz.