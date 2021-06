Polizei warnt vor Masche : Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten viel Geld

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche am Telefon. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Heimbach/Jülich Am Telefon melden sich Microsoft-Mitarbeiter. Der Computer sei gehackt worden und sie würden den Geschädigten helfen. Doch das ist alles nur eine Masche, mit der die Betrüger am Ende viel Geld erbeuten.

Die Betrüger meldeten sich nach Angaben der Polizei am Telefon und gaben an, Mitarbeiter des Technikunternehmes Microsoft zu sein. Sie behaupteten, dass die Computer der Geschädigten gehackt worden seien. Um die Gefahr abzuwenden, sollten die Opfer eine Software installieren, mit der die Anrufer auf die Computer zugreifen könnten.

Die Anrufer brachten ihre Opfer dann dazu, ihnen auch die Passwörter und Tan-Nummern für das Online-Banking zu verraten. Bei einer Geschädigten aus Jülich wurden so zwei Sparbücher geleert und ein Girokonto überzogen. Bei einem Mann aus Heimbach entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Betrug an Senioren

Betrug an Senioren : Extrem lukrativ und nahezu ohne Risiko

Die Polizei rät: „Geben Sie in keinem Fall persönliche Daten an nicht verifizierte Anrufer weiter. Überweisen Sie keine Geldbeträge an Ihnen unbekannte Konten beziehungsweise Ihnen unbekannte Personen. Geben Sie keine Cash-Codes weiter! Melden Sie derartige Anrufe der Polizei beziehungsweise erstatten Sie Anzeige.“