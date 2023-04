Neues Café in Heimbach : Fahrradpension Querfeld Eifel geht mit Verspätung an den Start

Fahrradpension Querfeld Eifel geht mit Verspätung an den Start

Neues Café in Heimbach

Das Café im ehemaligen Pilgerhaus an der Heimbacher Salvatorkirche ist bereits liebevoll eingerichtet. Foto: Roman Schelhas

Heimbach Eigentlich sollte Querfeld Eifel schon im Juni 2022 öffnen. Wegen baulicher Verzögerungen hat das nicht geklappt. Einen neuen Termin gibt es nicht, „irgendwann stehen die Türen einfach offen“.

Eine Pension für Fahrradfahrende mit Werkstatt und Zubehörladen sowie ein Café samt Biergarten mit Blick auf die Salvatorkirche – das möchte Roman Schelhas an der Hengebachstraße mit Querfeld Eifel etablieren. Eigentlich wollte er sein Projekt im ehemaligen Heimbacher Pilgerhaus schon im vergangenen Sommer eröffnen, an einigen Wochenenden im Spätsommer waren die Zimmer sogar schon mit weitem Vorlauf ausgebucht.

Doch der Plan ging nicht auf. „Bauliche Verzögerungen“, sagt Schelhas, hätten das vergangene Dreivierteljahr bestimmt. Mittlerweile jedoch wird eingerichtet. Lange soll es bis zur Eröffnung nicht mehr dauern. „Irgendwann stehen die Türen einfach offen, dann geht es los“, sagt Schelhas, der nach den bisherigen Erfahrungen keinen weiteren Eröffnungstermin mehr ankündigen will.

In den vergangenen Wochen hat eine Mitarbeiterin schon reichlich vegane Testkuchen gebacken, denn das Café wird in weiten Teilen – bis auf das Frühstücksei für die Übernachtungsgäste – mit einem veganen Angebot arbeiten. Der Cappuccino wird mit aufgeschäumtem Sojadrink serviert, der Aufschnitt kommt ohne Fleisch aus. „In der Fahrradbranche gewinnt dieses Thema an Gewicht“, sagt Schelhas.