Unfall auf L218 in Heimbach : Ersthelfer wird zum Schutzengel für 79-Jährigen

Unfall auf L218 in Heimbach

Der Heimbacher wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Heimbach Möglicherweise ist ein 79-Jähriger nur wegen des beherzten Eingreifens eines Ersthelfers von Schlimmerem verschont geblieben. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

Gegen 9.20 Uhr am Neujahrsmorgen ist ein 79-jähriger Mann aus Heimbach aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Vlatten von der Landesstraße 218 abgekommen und gegen einen Baum neben der Fahrbahn geprallt.

Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen, so die Polizei Düren . Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei fahrender 37-Jähriger aus Ratingen bemerkte die Notsituation des 79-Jährigen und zog den Heimbacher aus seinem Auto.

Wenig später fing das Auto Feuer und geriet in Brand. Der verletzte 79-Jährige wurde nach einer ersten Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Feuerwehr konnte das brennende Auto löschen.