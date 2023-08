Wie ein Krippenweg für den Sommer : Bunte Elfenhäuschen begeistern Wanderer am Heimbacher Staubecken

Ein Häuschen für die Naturgeister der Eifel – gebaut von Heimbacher Kindern. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Heimbach Heimbacher Kinder wollen die Elfen zurück in die Eifel locken und haben ihnen liebevolle Häuschen gebaut. Unsere Redakteurin und ihr Sohn haben sich auf die Suche gemacht – und klare Indizien für die Rückkehr der Naturgeister gefunden.

Früher, so erzählt man, lebten Elfen in den Eifeler Wäldern. Zwölf Heimbacher Kinder wollen die zarten Wesen zurück an den Rand des Nationalparks locken. Sie haben für die Naturgeister entlang des „Dschungelpfades“ am Heimbacher Staubecken mehr als 30 Häuschen gebaut und liebevoll eingerichtet oder ihnen Türen in eine für den Menschen verschlossene Welt geöffnet.

Wer aufmerksam schaut, findet recht deutliche Indizien dafür, dass die Elfen das Angebot angenommen haben und zurückgekommen sind: In einer kleinen Tasse ist noch ein Rest Tee, an einem Häuschen weht am frühen Morgen die Wäsche im Wind, auf einem anderen ist eine leckere Brombeere zum Frühstück angerichtet – und hat die Schaukel hoch oben im Baum nicht eben noch gewackelt?

Noch hat niemand die Elfen der Eifel fotografiert oder gefilmt, aber wer sich auf das Abenteuer einlässt, kann hin und wieder sogar ein leises Tuscheln und Klopfen im Wald hören. Vielleicht ist es nur der Wind, der ein paar Regentropfen von den Blättern pustet oder ein Vogel im Gebüsch. Vielleicht sind aber auch die Naturgeister zurück.

Die Leiter hat eben noch gewackelt – ob da gerade eine Elfe ins Haus gehuscht ist? Foto: MHA/Sarah Maria Berners

In jedem Fall macht es Spaß, sich auf die Geschichte einzulassen und sich auf dem beliebten Wanderweg auf die Suche nach Elfenhäuschen und Windspielen oder anderen Spuren der Fabelwesen zu machen und eigene Geschichten zu spinnen. Wobei Wandern für den Elfenweg vielleicht nicht der ganz richtige Begriff ist: Mit Kindern wird es eher ein Flitzen und Suchen, auf das ein ganz langes Anschauen folgt, bevor das Wettrennen der Entdecker aufs Neue beginnt.

Drei Frauen vom Verein „Die jungen Alten“ hat den Elfenweg initiiert und mit Heimbacher Kindern umgesetzt – im Laufe der ersten Wochen sind wie von Zauberhand weitere Elfenhäuschen hinzugekommen. „Wir haben das im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemacht und weil die Reaktionen so positiv waren, haben wir in den Osterferien die nächste Bastelrunde gestartet“, erzählt Hilde Amrein aus Hasenfeld, die sich vielerorts, unter anderem bei den „jungen Alten“ engagiert.

„Wer mit Kindern wandern geht, weiß, dass diese sich nicht immer dafür begeistern lassen. Kleine Attraktionen sind dann Gold wert“, sagt Amrein. Der „Dschungelpfad“, der ganz nah am See entlang, über Stege und über Stock und Stein führt, ist ohnehin auch bei Familien beliebt, der Elfenweg soll die Wanderung rund ums Staubecken für Familien noch attraktiver machen (nicht kinderwagentauglich). Und so ist auch der Rureifel-Tourismus erfreut über das Engagement der Heimbacher.

„Nicht nur Familien, auch Erwachsene, die alleine unterwegs sind, geben uns ein positives Feedback und haben Freude dabei, die Häuser zu suchen. Schon drei Notizbücher voll mit Reaktionen haben die Besucher uns hinterlassen“, sagt Amrein. In anderen Regionen gebe es viel mehr solcher Wege. Daher haben die „jungen Alten“ und die Heimbacher Kinder schon längst die nächste Aktion geplant und mit deren Umsetzung begonnen: Im Frühherbst wird der Dschungelpfad für drei Wochen zum „Wasserweg“, wo es erneut Ungeahntes zu entdecken geben soll. Danach dauert es schon gar nicht mehr so lange, bis die ersten Krippenwege aufgebaut werden. Aber bis zum 26. August sind erstmal noch die Elfenhäuschen zu sehen.