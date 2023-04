Aufwertung von Heimbach : Der Zeitplan bei den Rurterrassen hängt

Die Rurterrassen sind noch nicht ganz fertig, die Stadt wartet aktuell auf die Absturzsicherung in Richtung Rur. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Heimbach Der Seerandweg ist asphaltiert und wieder befahrbar. Die Rurterrassen sind mit Beginn der Tourismussaison in Heimbach aber noch nicht fertig.

Die Rurterrassen in Heimbach sollten eigentlich schon zum Jahresbeginn fertig werden – jetzt ist die Baustelle auch zum Start der Tourismussaison in der kleinsten Stadt in NRW noch nicht Geschichte.

Doch immerhin war der Seerandweg mit Beginn der Osterferien wieder befahrbar – und damit ist auch die Gastronomie der „Terrasse am See“ erneut von Heimbach aus mit dem Auto erreichbar, was sie zuerst wegen des Hangrutsches nach dem Starkregen im Juni 2021 und dann wegen der Arbeiten an der Rurterrasse lange Zeit nicht war.

Mit der Baumaßnahme rückt die Rur in den Fokus, der Übergang von der Stadt in den Kurpark wird damit moderner und offener. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Die Rurterrassen sollen die Aufwertung der Heimbacher Uferpromenade weiter in Richtung Kurpark fortsetzen und so die Tourismusstadt verschönern. Und trotz des Bauzaunes ist bereits zu erkennen, wie dieses Konzept wirkt: Die Rur rückt stärker in den Fokus, der Übergang von Stadt zu Kurpark und Natur ist breiter und kommt in seiner neuen Gestaltung freundlicher sowie offener her.

Vor allem wegen der umfassenden Gründungsarbeiten – aufgrund des hohen Wasserdrucks der Rur bei möglichem Hochwasser mussten aufwendige Brunnenringgründungen in die Erde gebracht werden – hat sich das Projekt verzögert, wie Bürgermeister Jochen Weiler (CDU) erläutert. Und nun, wo es sich dem Ende neigt, fehlt noch die Absturzsicherung in Richtung Rur. Ohne Geländerfüße kann aber auch nicht fertig asphaltiert werden. So müssen sich die Heimbacher noch ein bisschen gedulden und die Touristen noch ein bisschen warten, bis sie unter den neu gepflanzten Bäumen die Aussicht auf Rur und Burg Hengebach genießen können.

„Richtung Mai, wenn nicht mehr mit Frost zu rechnen ist, soll dann auch die Possehldeckschicht aufgebracht werden“, erklärt der Bürgermeister. Dabei handelt es sich um die helle Deckschicht, die auch das Bild der weiteren Uferpromenade in Richtung Bahnhof prägt und nur in frostfreien Perioden aufgebracht werden kann.