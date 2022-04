Tourismus im Nationalpark : Besser Bus fahren, statt Bäume für Parkplätze zu fällen

Der „Wilde Kermeter“ im Nationalpark Eifel wird nun besser mit dem Bus erreichbar. Außerdem wird das Angebot für Wanderer verbessert, die bei ihren Touren mit dem ÖPNV planen wollen. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Heimbach/Kreis Düren Was in anderen Wanderregionen üblich ist, rückt jetzt auch in der Eifel in den Fokus: Das beliebte Ausflugsziel „Wilder Kermeter“ im Nationalpark soll nachhaltiger erschlossen werden.