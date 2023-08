Große lokale Unterschiede : Dauerregen bremst viele Landwirte bei der Weizenernte aus

Der Regen der vergangenen Tage hat auch auf den Feldern und Feldwegen im Kreis Düren große Pfützen und tiefe Böden hinterlassen, die den Einsatz von schwerem Gerät erschweren. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Als Ende Juni/Anfang Juli die Gerstenernte im Kreis Düren zwei Wochen früher als üblich begann, waren die Landwirte noch guten Mutes. Dann aber kam der große Regen.

Erich Gussen muss ein wenig überlegen. Eine in Teilen so verregnete Getreideernte gab es im Kreis Düren lange nicht mehr. „2021 hatten wir zwar auch einen nassen Sommer, konnten zwischendurch aber immer wieder dreschen“, erklärt der Vorsitzende der Kreisbauernschaft. Daran war in den vergangenen zwei bis zweieinhalb Wochen jedoch nicht mehr zu denken, mitten in der Weizenernte mussten die Mähdrescher wieder abgestellt werden. Erhebliche Qualitätseinbußen sind die Folge.

Aber wie so oft sind die Folgen des Dauerregens nicht überall gleich. In Teilen des Kreises Düren, vor allem im Regenschatten der Eifel, konnten Anfang/Mitte Juli nach der Gerste auch noch die meisten Weizenbestände rechtzeitig geerntet werden, weiß Gussen aus Gesprächen vor allem mit Kollegen im Raum Vettweiß/Nörvenich. Ganz anders sieht es da schon im nördlichen Kreisgebiet aus. Zwar wurde auch dort bereits Weizen gedroschen. „Im Raum Jülich/Titz stehen aber noch rund 40 Prozent der Bestände“, schätzt der Bauernsprecher. „Eine Situation, die wir lange nicht mehr hatten.“

Wobei von Stehen oft kaum noch die Rede sein kann. „Die meisten Weizenbestände liegen am Boden und werden mittlerweile grün“, berichtet Gussen. Will heißen: Die Halme wurden vom Regen an den Boden gedrückt und die Getreidekörner haben in der Ähre angefangen zu keimen. Damit sind sie verloren, werden vom Mähdrescher gar nicht mehr erfasst, sondern landen mit dem längst nicht mehr goldgelben, sondern auch schon schwarz-grauen Stroh auf dem Feld. Aber selbst dort, wo der Keimprozess noch nicht eingesetzt hat, rechnet Gussen kaum mehr mit Brotweizen-Qualität. „Das wird nur noch Futtergetreide sein“, befürchtet der Vorsitzende der Kreisbauernschaft, der im heimischen Güsten (bei Welldorf) in diesem Jahr bereits 500 Millimeter Niederschlag auf den Quadratmeter gemessen hat. Im Durchschnitt fallen bei ihm so etwa 650 Millimeter im Jahr. Und die normalerweise regenreichen Monate November und Dezember kommen ja erst noch.

Wie hoch die Ertragseinbußen am Ende sein werden, will Gussen noch nicht einschätzen. Nur so viel: „Die Gerstenernte war gut, die Weizenernte wird insgesamt eher unterdurchschnittlich sein.“ Ein paar Tage müssen sich er und seine Kollegen noch gedulden. Ab Mittwoch scheint der Sommer so allmählich zurückzukehren, so dass mit intensiverer Sonneneinstrahlung auch die Äcker wieder abtrocknen werden und die Mähdrescher noch einmal herausfahren können. Aktuell sieht es so aus, dass die Getreideernte dann in einer, bis anderthalb Wochen abgeschlossen werden könnte. Anders als im ähnlich verregneten Sommer 2006. „Damals konnten wir den letzten Weizen erst am 25. August dreschen“, erinnert sich Gussen.

Das Wetter hat vielen Landwirten aber nicht nur mit Blick auf die Getreideernte Sorgenfalten auf die Stirn getrieben, auch der Kartoffelanbau hat extrem gelitten. „Das feucht-warme Wetter begünstigt die Kraut- und Knollen-Fäule“, erklärt Erich Gussen. Und auf den tiefen Böden könne der Pilzbefall nur bedingt mit Pestiziden bekämpft werden. Weil der Pilz alle Teile der Kartoffel befällt, von der Knolle bis zum Blatt, drohen bei Ausbreitung erhebliche Ertragseinbußen.