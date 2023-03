In Kreistag und Stadtrat : Große Mehrheiten für den Verkauf des Krankenhauses Düren

Geht rückwirkend zum 1. Januar 2023 in den Besitz der Artemed-Gruppe über: das Krankenhaus Düren. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Kreistag und Stadtrat Düren haben am Dienstag mit jeweils großen Mehrheiten für den Verkauf ihrer Anteile am Krankenhaus Düren an die Artemed-Gruppe gestimmt.

Die monatelange Suche nach einem strategischen Partner für das Krankenhaus Düren, eine der größten Kliniken der Region, ist am Dienstag mit der kompletten Übernahme durch die Artemed-Gruppe (Tutzing bei München) geendet. Am Nachmittag entschied sich zunächst der Kreistag in nicht öffentlicher Sitzung für die Übertragung seines 50-prozentigen Anteils am zuvor rein kommunal getragenen Haus. Die Mehrheit war groß, nur zwei Mitglieder stimmten dagegen, eines enthielt sich der Stimme, wie unsere Redaktion erfuhr.

Der Abstimmung war ein intensiver Austausch vorausgegangen, bei der die Kommunalpolitikerinnen und -politiker ausgiebig von der Möglichkeit Gebrauch machten, Fragen zu stellen, wie Sitzungsteilnehmer der Redaktion berichteten.

Es sei auch deutlich geworden, dass dieser Beschluss eine Entscheidung von besonderer Tragweite gewesen sei, auch wenn es keine großen Kontroversen gegeben habe.

Der besondere Moment wurde im Stadtrat am Dienstagabend schon im öffentlichen Teil der Sitzung deutlich. Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) erklärte gleich zu Beginn bestimmt, dass in Düren eine Situation wie im Nordkreis verhindert werden müsse, bei der Krankenhäuser nicht gehalten werden können. Die Linnicher Klinik musste bekanntlich schließen.

Der Stadtrat entschied sich letztlich bei ebenfalls zwei Gegenstimmen deutlich für den Verkauf, der rückwirkend zum 1. Januar 2023 rechtswirksam werden soll.