Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Quartier südlich der Bahn : Größtes Projekt seit dem Wiederaufbau

Vertreter der Dürener Politik und der Verwaltung gaben am Freitag den Startschuss für die Abbrucharbeiten im südlichen Bahnhofsumfeld. Zwischen Bahnhof und Josef-Schregel-Straße entsteht in den kommenden acht bis zehn Jahren ein komplett neues Quartier. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Mit der Umgestaltung von Straßen, Plätzen und Parks hat der Masterplanprozess in den vergangenen Jahren bereits deutliche Spuren in der Innenstadt hinterlassen. Sichtbarste Baustelle ist aktuell der Kaiserplatz. Jetzt aber geht es an das Herzstück des Masterplans.