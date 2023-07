Während der Annakirmes : Mit dem Annahaupt zum Autoscooter

Düren Keine Annakirmes ohne Annaoktav: Das große Volksfest an der Aachener Straße und der katholische Glaube sind eng miteinander verbunden. Am Sonntag war Schaustellerseelsorger Sascha Ellinghaus auf der Kirmes und hat die kleine Eleni auf dem Kinderkarussell getauft.

Am Sonntag hat er gleich zweimal Gottesdienst auf der Dürener Annakirmes gefeiert: Um 9 Uhr wurde die kleine Elisabeth Helene Arnoldine (genannt Eleni), jüngster Spross der Schaustellerfamilie Cremer, auf dem familieneigenen Kinderkarussell getauft. Eine Stunde später fand auf dem Autoscooter von Peter Loosen eine Heilige Messe im Rahmen der Annaoktav statt, die am Samstag feierlich eröffnet worden war. Zelebrant war beide Male Sascha Ellinghaus.

Die Kulisse der Taufe der kleinen Eleni war ungewöhnlich, aber auch ungewöhnlich schön. Da, wo sonst auf dem Kinderkarussell von Opa und Dürens Schausteller-Chef Hans-Bert Cremer ein blaues Auto steht, hatten die Cremers an diesem besonderen Sonntagmorgen einen Altar aufgebaut. Eleni trug das Taufkleidchen, in dem auch schon ihre Mutter Celina und ihr Opa getauft wurden. Rund 60 Familienangehörige und Freunde waren gekommen, um dabei zu sein, als Eleni in die katholische Kirche aufgenommen wurde.

„Papst Pius XII. hat es 1956 genehmigt und damit möglich gemacht, dass Schausteller und Zirkusleute da Gottesdienst feiern und Sakramente empfangen, wo sie leben und arbeiten“, erklärt Ellinghaus. „Und weil Wohnen und Arbeiten gerade bei Schaustellern sehr eng zusammenliegen, nehmen sie diese Möglichkeit gerne an.“ So auch Familie Cremer. Es war Elenis Eltern Celina Cremer und Daniel Wegner enorm wichtig, ihre erst wenige Wochen alte Tochter auf dem Rummel in Düren taufen zu lassen. „Eleni“, erklärte Hans-Bert Cremer, „ist die achte Generation unserer Familie, vielleicht die achte Schausteller-Generation.“ Die Verbundenheit seiner Familie zur Annakirmes, ergänzte der 55-jährige Vorsitzende des Verbandes Reisender Schausteller Düren, sei riesig. „Für uns war es einfach selbstverständlich, dass Eleni bei uns auf dem Kinderkarussell getauft wird.“

Hans-Otto von Danwitz, Pfarrer der Dürener Großpfarre St. Lukas formulierte es so: „Während der Annaoktav hat es schon immer eine Kirmes gegeben. Anfangs rund um die Kirche, später hier auf dem großen Platz. Und da ist es doch selbstverständlich, dass wir am ersten Kirmessonntag mit dem Annahaupt auf den Platz kommen.“ Nicht nur viele Schausteller nahmen an dem Autoscooter-Gottesdienst teil, überhaupt waren so viele Gläubige gekommen, dass Peter Loosen immer neue Bierbänke aufstellen musste und einige der Menschen den Gottesdienst sogar aus einem Autoscooter heraus verfolgten.