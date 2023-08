Tierheim : Glückliches Ende für Familie aus der Ukraine und ihre Hunde

Nach der Flucht aus der Ukraine wurden die Hunde der Kapiluks zeitweise im Tierheim Düren untergebracht. Nun sind alle wieder beisammen. Foto: Mira Otto

Jackerath In Sammelunterkünften können in der Regel keine Tiere untergebracht werden. Tierheime sind deshalb eine Übergangslösung. Das Beispiel einer Familie zeigt, dass das keine schlechte Lösung ist.

Als die Bombeneinschläge immer näher an Saporischschja herankamen, wusste Maksym Kapiluk, dass er mit seiner Familie würde fliehen müssen. Immer öfter wurden er, seine Frau und die fünfjährige Tochter nachts von den Detonationen aus dem Schlaf gerissen, die beiden Hunde schlugen nervös an. Irgendwann war die Front nur noch 15 Kilometer entfernt.

Kapiluk packte das Nötigste ins Auto und brachte seine Familie aus dem umkämpften Gebiet heraus. Auch der Jack-Russel-Terrier Lucky und der Cocker Spaniel Ricky kamen mit. Seit der Ankunft in Deutschland ist die Familie etliche Male umgezogen. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Die Kapiluks sind kurz vor Weihnachten in Deutschland angekommen. Einige Wochen lebte die Familie mit den Haustieren in Schöppingen in der Nähe von Münster, in einer Sammelunterkunft. Dann wurde die Familie in die Gemeinde Titz umgesiedelt. Hunde durften nicht mit in die Unterkunft, unter anderem, weil andere an Allergien leiden könnten.

Betreut werden die Tiere deshalb im Tierheim Düren, bis eine Wohnung gefunden ist, in der Tiere erlaubt sind. „Wir haben alle geweint“, erzählt Kapiluk über den Moment, als er die Tiere abgeben musste. „Ich habe meiner Tochter gesagt, dass die Hunde in ein Hotel gehen, wo sie viele Freunde zum Spielen haben. Sie hat gesagt, dass es dann für sie in Ordnung ist.“

Die Kapiluks erfuhren derweil Unterstützung von der Titzer Gemeindeverwaltung. Als der Familienvater den Aufenthaltsort seiner Tiere erfuhr, setzte er sich sofort ins Auto. Vor Ort erkannte er, dass die Hunde in guten Händen sind. Das sei für alle eine riesige Erleichterung gewesen, erzählt er. „Wir haben so viel Hilfe von den Menschen in Deutschland erhalten haben und wir wollen uns auf diesem Weg bei ihnen bedanken“, sagt er.

Zum Thema Fünf Katzen- und fünf Hunde-Flüchtlinge Eine feste Regelung, wie die Haustiere von Flüchtlingen nach der Unterbringung der Besitzer versorgt werden, gibt es nicht. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, springen deswegen die Mitarbeiter des Dürener Tierheims immer wieder ein. Fünf Katzen sowie um die fünf Hunde haben so in dem Tierheim ein temporäres Zuhause gefunden. Kompensiert wird der finanzielle Aufwand für beispielsweise Futter oder medizinische Versorgung nicht. Haustiere von Flüchtlingen haben oft besondere Bedürfnisse, da auch sie das Kriegsgeschehen und die Flucht miterlebt haben und in der Folge traumatisiert sind. Erkennbar wird das beispielsweise daran, dass das Tier Unsicherheit und auch Angst zeigt. Hinzu kommt, dass die Ukraine seit Juli wieder als sogenanntes Drittland eingestuft ist. Hund, Katze und Co. müssen deswegen nach der Einreise in die EU für vier Monate in Quarantäne. In dieser Zeit haben diese Tiere kaum Kontakt zu Menschen und Artgenossen. Auch Spaziergänge sind nicht erlaubt. Damit soll die Verbreitung der Tollwut ausgeschlossen werden. Gerade für Familienhunde, die von ihren Herrchen getrennt wurden, sei dies besonders belastend, sagte Anne Lehmann, die Vorstandsassistentin im Tierheim, die auch darauf verwies, dass das Tierheim nach den Sommerferien so voll wie nie ist. Entsprechend sucht man gerade nach Adoptanten.

Anne Lehmann, Vorstandsassistentin im Tierheim, ging auf die Familie zu und bot ihr an, die Wohnungssuche über soziale Medien zu streuen. 873 Mal wurde der Beitrag auf Facebook geteilt. Am Ende war es doch die Gemeindeverwaltung, die die erlösende Nachricht überbrachte. Nun wohnt die Familie – wieder auf Zeit – mit insgesamt neun Personen auf einer Etage in einem Haus in Jackerath. Da der Vermieter zugestimmt hat, sind die Hunde jetzt wieder bei der Familie und weichen ihr nicht mehr von der Seite. Die Frau, die die Tiere im Tierheim betreut hat, kommt ab und zu noch zu Besuch. Einfach, weil auch sie die Tiere nochmal sehen möchte.