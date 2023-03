Millionen sollen fließen : Gewerkschaften kritisieren Fördergelder für den Sportpark Soers

Bedburg Ein Sportpark in Aachen und eine Wildwasserstrecke in Dormagen als Ersatz für Arbeitsplätze im Braunkohlenrevier? Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die beschlossene Millionenförderung deutlich.

Des Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) hat jüngst beschlossen, 70 Millionen Euro für den Bau eines Wildwasserparks in Dormagen, den Sportpark in der Aachener Soers sowie ein nationales Trainingszentrum für Hockeysport in Mönchengladbach zur Verfügung zu stellen. Diese Entscheidung stößt nun bei den Gewerkschaften auf deutliche Kritik.