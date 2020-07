Rinderhaltung entgegen der Masse : Geschlachtet wird auf Nachfrage

Titz Wo das Fleisch auf dem Teller herkommt, beschäftigt immer mehr Menschen. Auf Regionalität und artgerechte Haltung wird zunehmend Wert gelegt. Davon können auch Rinderzüchter Heinz-Gerd Erven aus Titz-Gevelsdorf und Fleischsommelier Simon Claßen aus Jülich berichten.

2017 ist in Titz-Gevelsdorf schon einmal ein Virus ausgebrochen. Das Coronavirus war es damals noch nicht. Die Rede ist von dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV-1), bei Züchtern auch „Rindergrippe“ genannt. Auch wenn es für den Menschen ungefährlich ist, musste Heinz-Gerd Ervens Rinderbestand nach und nach geschlachtet werden, so lautete eine Verordnung des Landes NRW. Der Rinderzüchter aus Titz-Gevelsdorf hatte damals seine komplette Herde von rund 100 Tieren verloren.

Geschlachtet wird nach Bestellung. Früher hat der Rinderzüchter die Tiere alle 14 Tage zum Schlachter gebracht, mittlerweile melden sich die Kunden bei Bedarf bei ihm oder umgekehrt. „Wenn ich genügend Leute zusammen habe, dann schlachte ich ein Tier. Bei dem Schlachter wird das Fleisch auch verarbeitet, dann kommt es bei mir in den Kühlraum und wird von den Kunden hier abgeholt“, berichtet Erven. Bei dem kompletten Vorgang, dem Wiegen und Zerlegen, sei er meist dabei. Auf seinem Hof verkauft er dann die 10-Kilo-Pakete. Darin enthalten: Edelteile, wie Filet, Roastbeef und Hüfte oder Naturbeef in Kräuterbutter und Bärlauch eingelegt. Die Kunden schätzen es, zu wissen wo das Fleisch herkommt.

Regionalität als Genussfaktor

Auch die Kunden des Jülicher Fleischsommeliers Simon Claßen legen Wert auf die Herkunft ihres Fleisches. Der 26-jährige Fleischer beobachtet, dass mit den Diskussionen um Tönnies auch bei ihm die Nachfrage nach der Herkunft der Tiere und den Schlachtbetrieben steigt. Als Genussbotschafter, der sich als Vermittler zwischen Landwirtschaft und Gastronomie versteht, fordert er dieses Bewusstsein auch von seinen Kunden: „Verbraucher sollten sich damit auseinandersetzen“, sagt Claßen, „denn am Anfang steht immer ein Tier, dass für uns gestorben ist und eine Geschichte. Das Wichtigste ist die Wertschöpfung des ganzen Tieres.“ Was die Tiere fressen, wie sie gehalten wurden und wie kurz oder lang die Transportwege bis zum Schlachthof sind, hat Einfluss auf die Qualität des Fleisches.

Rinderzuchtbetriebe im Kreis Düren sind rückläufig, wie Erich Gussen, Vorsitzender der Kreisbauernschaft betont. In Richtung Eifel, rund um Hürtgenwald, findet man vermehrt Grünlandbetriebe mit Milchvieh, ansonsten sei das Land rund um die Jülicher Börde besonders von Ackerbau geprägt. Dass das Züchten von Rind in den Hintergrund rückt, liegt unter anderem an den immer strenger werdenden Auflagen. Auch die Frage nach einem angemessenen Preis für das Stück Fleisch, ist eine Existenzfrage für den einzelnen Rinderzüchter. „Ich möchte das noch mindestens machen, bis ich 80 Jahre alt bin“, sagt Erven, „aber nur von Subventionen möchte ich auch nicht leben.“ Dass er seine Tiere auf Stroh in offenen Boxenlaufställen hält, wird vom Land gefördert.