Wegen Coronavirus : Geisterspiel bei den Powervolleys, weitere Events betroffen

Das letzte Heimspiel der Powervolleys vor den Play-offs findet am Dienstagabend in der Arena ohne Publikum statt. Foto: ZVA/Sandra Kinkel

Kreis Düren Das letzte Heimspiel der Powervolleys in der Volleyball-Bundesliga findet am Mittwochabend in der Arena Kreis Düren ohne Publikum statt. Grund ist ein bindender Erlass von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der aufgrund des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verbietet.