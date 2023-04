Dürener Aktion : Gegen Hass und Ausgrenzung auf Fußballplätzen

2001 gründete Jo Ecker die Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“, seit nunmehr 15 Jahren gibt es seine Aktion „Vier Schrauben für Zivilcourage". 1800 Schilder gegen Rassismus und Gewalt hängen bereits bundesweit an Fußballplätzen. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren/Merken Für den Rentner Jo Ecker ist sie längst zur Lebensaufgabe geworden. Mit seiner Aktion „Vier Schrauben für Zivilcourage“ im Rahmen der Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“ hinterlässt der Merkener bundesweit Spuren.

Jo Ecker steuert in seinem Kampf gegen Ausgrenzung, Pöbeleien und Fremdenhass auf den nächsten Meilenstein zu. In diesen Tagen werden 1800 Schilder seiner Aktion „Vier Schrauben für Zivilcourage“ an Fußballplätzen und Sporteinrichtungen in ganz Deutschland hängen – mit einer klaren und unmissverständlichen Botschaft: Hier ist „Kein Platz für Rassismus und Gewalt“.

Seit nunmehr 15 Jahren fertigt und verschickt der Merkener die 20 mal 30 Zentimeter großen Schilder quer durch die Republik, seit er vom DFB für seine 2001 gegründete Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“ mit dem renommierten und mit 10.000 Euro dotierten Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet wurde. „Die Geldprämie musste zweckgebunden eingesetzt werden“, sagt der heute 66-Jährige. Es war das vielerorts an Fußballplätzen hängende Schild „Wer den Schiedsrichter beleidigt oder beschimpft, muss mit der Verweisung von der Sportanlage rechnen“, das ihn auf die Idee brachte. „Warum soll das nicht auch für Rassisten gelten?“, dachte er damals.

Es war die Zeit, als im Kreis Düren noch Mitglieder der rechtsextremen NPD und der mittlerweile verbotenen Kameradschaft Aachener Land auch schon mal gerne auf Fußballplätzen auftauchten, um dunkelhäutige und ausländische Spieler zu beleidigen. So wie auch 2001 am Rande des Kreispokalspiels der von Ecker seinerzeit trainierten C-Jugend des FC Düren-Niederau – der Geburtsstunde der Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“. Die Glatzen mit Bomberjacken und Springerstiefeln sind zwar längst wieder verschwunden, „nicht aber der alltägliche Stammtischrassismus“, betont Ecker. Sprüche wie du „dummer Neger“ oder „Affenleute“ sind immer noch auf vielen Plätzen zu hören, weiß der 66-Jährige, der aufgrund seines mittlerweile erreichten Bekanntheitsgrades immer wieder auch angerufen wird, zu Vereinen nach entsprechenden Vorfällen fährt und das Gespräch sucht.

Seit Jahren präsentiert Jo Eckers eine Aktion auch am Rande des DFB-Pokals der Frauen in Köln, hier mit der Kölner Gruppe Klüngelköpp. Foto: Jo Ecker

Und es sind beileibe nicht immer nur die Zuschauer, die aus der Rolle fallen. So zum Beispiel im September 2018 als sich Spieler des SC 1920 Myhl aus Wassenberg von einem neuen Trikotsponsor verleiten ließen, den Hitlergruß zu zeigen. Mit weitreichenden Folgen, angefangen vom Vereinsausschluss bis zum Verlust der Arbeitsstelle, auch wenn Ecker nach dem Gespräch überzeugt war, dass die jungen Leute nicht nur annähernd eine rechte Gesinnung hatten, vielmehr aus Übermut und falschem Ansporn handelten.

Auch beim Aachener B-Ligisten Borussia Brand will er sich mal vor Ort aus erster Hand überzeugen, warum die Mannschaft so wenig gelitten ist, dass der TV Mützenich vor wenigen Tagen sogar das Meisterschaftsspiel absagte, weil seine Spieler Angst vor dem Gegner hatten. „Ich werde das Banner gegen Rassismus und Gewalt mitnehmen und mal schauen“, erklärt Jo Ecker. Rund 1100 Mannschaften haben sich so schon fotografieren lassen. Und nicht selten verlaufen die Spiele danach sehr viel ruhiger, weiß Ecker aus eigener Erfahrung, aber auch aus Berichten der mit ihm befreundeten Schiedsrichter Frank Caspers und Ben Krebs, die ebenfalls immer ein Banner im Kofferraum haben und die Spieler im Zweifelsfall während der Partie daran erinnern, wogegen sie sich vor Anpfiff positioniert haben.

Verdienstkreuz und Bürgermedaille

Die Schilder „Kein Platz für Rassismus und Gewalt“ fertigt Jo Ecker in Handarbeit. Foto: MHA/Jörg Abels

Dass er für sein Engagement im Jahr 2021 nicht nur mit der Bürgermedaille der Stadt Düren, sondern auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt wurde, ist für Jo Ecker zweitrangig. „Aber es öffnet Türen“, wie schon der Julius-Hirsch-Preis des DFB und die Tatsache, dass seit Christian Wulff alle Bundespräsidenten die Schirmherrschaft über „Vier Schrauben für Zivilcourage“ übernommen haben. Das Gleiche gilt für die Präsenz seiner Schilder an den Stadien und Trainingsgeländen von Fußball-Bundesligisten. Von den aktuell 18 Vereinen der deutschen Eliteklasse beteiligen sich bislang nur der 1. FC Köln und der FC Bayern noch nicht an seiner Aktion. Die Münchner verwiesen auf Nachfrage auf ihre eigenen Anti-Rassismus-Aktionen. Dafür unterstützen ihn aber viele Zweit- und Drittligisten. „Wichtig sind mir aber vor allem die Amateurvereine“, betont Ecker, „für die wird sonst wenig bis nichts getan.“ Besonders stolz ist er, dass seine Schilder seit mehr als einem Jahr nun auch an den Sportplätzen der ehemaligen sogenannten NS-Ordensburg Vogelsang hängen, in deutscher und in englischer Sprache.

Im Deutschen Fußball-Museum

Auf Wunsch verschickt Jo Ecker auch Schilder in englischer Sprache. Foto: Jo Ecker

Auch hofft er, dass sein vor wenigen Tagen von den B-Juniorinnen des SW GW Welldorf-Güsten im Deutschen Fußball-Museum aufgehängtes Schild dort einen dauerhaften Platz finden wird. Die Nachwuchskickerinnen dürfen sich in Dortmund einen Monat lang präsentieren und wollen dies auch mit einem Mannschaftsfoto mit Eckers Banner machen, was Ecker sehr freut.