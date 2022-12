„Gefahrenlage“ in Düren : Die Ersten können das Berufskolleg verlassen

Update Düren Nach einer „Gefahrenlage“ am Nelly-Pütz-Berufskolleg Düren waren Schüler, Schülerinnen und Lehrerschaft in ihren Klassen verbarrikadiert, während Polizei-Einsatzkräfte die Schule durchsuchten. Inzwischen konnten die ersten jungen Leute die Schule verlassen. Die Ursache des Einsatzes ist nach wie unklar.

Aufatmen bei den jungen Leuten, den Lehrerinnen und Lehrern und den Angehörigen: Die ersten im Nelly-Pütz-Berufskolleg Eingesperrten konnten die Schule verlassen und wurden in die Arena Kreis Düren gebracht, wo eine Betreuungsstelle eingerichtet worden ist. Unterdessen gab es noch keine Information der Polizei, was letztlich zu dieser Situation und zu diesem Einsatz geführt hat.

Am frühen Nachmittag hatten sich in der Nähe des Nelly-Pütz-Berufskollegs am frühen Nachmittag besorgte Eltern eingefunden, die von ihren Kindern eine alarmierende Nachricht erhalten haben. Weil es wohl ein Sicherheitsrisiko in der Schule gebe, hatten sich die jungen Frauen und Männer in ihren Klassen verbarrikadiert, während Einsatzkräfte der Polizei vor und in der Schule alles unter die Lupe nahmen.