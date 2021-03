Feier mit rund 40 Personen : Gäste greifen Polizisten bei illegaler Geburtstagsfeier an

Gäste greifen Polizisten bei illegaler Geburtstagsfeier an

Düren Partygäste einer Geburtstagsfeier mit rund 40 Menschen haben Polizisten bei einer Corona-Kontrolle in Düren angegriffen.

Als die Polizei am Samstagabend eintraf, flüchteten einige über den Balkon aus dem ersten Stockwerk, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Die Polizei konnte feststellen, dass in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eine Geburtstagsfeier mit etwa 30 bis 40 Personen veranstaltet wurde. Sie alle haben gegen die Coronavirus-Schutzverordnung verstoßen.