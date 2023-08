Fußball-Regionalliga : Unter dem Strich können alle mit dem Remis gut leben

Zielstrebig: Kevin Goden lässt sich von seinem Schalker Gegenspieler nicht vom Ball trennen und gleicht zum 1:1 aus. Foto: Manfred Heyne

Beeck Der 1. FC Düren bringt im Beecker Waldstadion mit zehn Mann ein 2:2 gegen eine starke Schalker U23 über die Zeit. Gut herausgespielte Treffer von Kevin Goden und Anas Bahkat.

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Diese Frage stellte man sich bei Düren und Schalke II unisono. Für beide Sichtweisen gab es gute Argumente – und doch konnten der 1. FCD und die U23 von Schalke 04 am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga mit dem 2:2 (1:1) unter dem Strich doch recht gut leben, auch wenn beide Mannschaften vor 320 Zuschauern im Beecker Waldstadion Chancen auf den Sieg hatten.

„Hätte man mir in der 70. Minute einen Zettel gereicht, auf dem gestanden hätte: Nimmst du das Remis ,Ja, Nein, Vielleicht‘ – ich hätte ,Ja‘ angekreuzt“, verdeutlichte Boris Schommers die Qualität dieses Remis. Nur zwei Minuten zuvor war Dürens Kapitän Adam Matuschyk mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden – und nur noch zehn Dürener stemmten sich in der Schlussphase Schalke, das Morgenluft witterte, entgegen. „Man muss zufrieden sein, wenn man das Remis zu zehnt gegen so einen Gegner über die Zeit bringt, von daher bin ich auch mit dem Remis zufrieden“, sagte der FCD-Coach, der seiner Mannschaft ein Kompliment aussprach. „Wie wir in Unterzahl nicht nur verteidigt haben, sondern auch den Mut nicht verloren und weiterhin nach vorne gespielt haben, hat mit gut gefallen.“

Schommers hatte sein Team in einem 4-2-3-1-System auf den Platz geschickt, nur mit einer Änderung gegenüber dem 2:1-Sieg im Auftaktspiel bei Borussia Mönchengladbach: Für Petar Lela lief Anas Bakhat auf. Der FCD-Coach hatte noch auf seinen unter der Woche neu verpflichteten Stürmer Patrick Dulleck verzichten müssen, da der abgebende Drittligist SSV Ulm die Papiere noch nicht eingereicht hatte, somit die Spielberechtigung noch nicht vorlag.

Kaum angepfiffen entwickelte sich ein zunehmend hitziges Spiel, in dem die beiden Teams sich nichts schenkten. Die Anfangsphase gehörte den Schalkern, die auch in Führung gingen. Eine Hereingabe von der rechten Seite von Steven Ako van der Sloot wurde nicht genug energisch verteidigt, und Ex-Bundesliga-Akteur Pierre-Michael Lasogga kam von links recht frei zum Kopfball – 1:0 (8.) für die Gäste. Doch das schien die Dürener eher anzustacheln als zu lähmen, denn zunehmend übernahmen sie die Initiative in dem Spiel und erarbeiteten sich gute Chancen. Vincent Geimer (10.) scheiterte an Schalkes Keeper Justin Treichel, ein weit nach vorn auf Kevin Goden (13.) geschlagener Ball von David Winke wurde noch abgelenkt, und ein Schuss von Hamza Salman (15.) ging knapp vorbei. Der nächste Angriff der Dürener schien schon abgewehrt, als Goden (18.) im Nachsetzen doch noch das 1:1 erzwang.

Ebenso munter ging es weiter: Treichel musste gegen den durchgebrochenen Goden (26.) weit aus seinem Kasten raus und mit dem Kopf klären. Und nur zwei Minuten später legte der Offensivakteur selbst für Anas Bakhat auf, dessen Schuss aber noch abgewehrt wurde. Auch wenn die Gastgeber mehr und bessere Chancen hatten, hätten auch die Gäste erneut in Führung gehen können. Über links setzte sich Geimer durch, verlagerte das Spiel nach rechts auf den mitgelaufenen Salman (41.), doch knapp war erneut ein Gegner dazwischen. Auf der Gegenseite hielt Keeper Jannick Theißen sein Team mit einigen starken Paraden im Spiel, wie bei einer sehr guten Faustabwehr gegen Emmanuel Gyamfi (44.).

Halbzeit zwei – und wieder hatte Schalke zu Beginn etwas mehr vom Spiel. Und gute Möglichkeiten wie nach einer Ecke von Joey Müller, als Theißen energisch vor Keke Maximilian Topp (49.) klären musste. Erst nach einer Viertelstunde waren die Dürener wieder in der Partie und übernahmen zunehmend wieder die Initiative. Geimer setzte mit einer Spielverlagerung auf die rechte Seite Bakhat (60.) in Szene, der ins Außennetz schoss. Und einen Schuss von Salman parierte Treichel sicher.

Doch dann sah Matuschyk (68.) Gelb-Rot und musste vom Platz. Der FCD-Kapitän ärgerte sich über sich selbst und gab das ebenso unumwunden wie sympathisch zu: „Die Gelbe Karte war dumm, die habe ich bekommen, weil ich den Ball zu lange festgehalten habe“, erläuterte der 34-Jährige, „Dann musste ich ein taktisches Foul machen und dachte gleich selbst ,Ach, du Sch…, du hast ja schon Gelb‘. Großartig, wie die Kollegen das Spiel ohne mich über die Zeit gebracht haben.“

Mehr als das: Kam zuvor der letzte Pass zu oft nicht an bzw. fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss, so fiel das 2:1 (71.) nach einer schönen Co-Produktion: Nachdem sich Ismail Harnafi rechts durchgesetzt hatte und zentral auf Christian Clemens – beide waren sieben Minuten zuvor für Salman und Geimer eingewechselt worden – passte, sah der die Lücke und legte für Bahkat auf. Und diesmal ließ der 23-Jährige sich nicht abschütteln, behauptete den Ball gleich gegen mehrere Schalker und traf zum 2:1 (71.).

Schalke drängte nun immer mehr, die Dürener ließen sich etwas zurückfallen, verteidigten kompakt, nicht aber ohne immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. Doch nach einem – „etwas fragwürdigen“ (Schommers) – Foul kurz vor dem Sechzehner, gab der gut agierende Unparteiische einen Freistoß. Den Müller (82.) unhaltbar für Theißen direkt und sehenswert ins lange Eck versenkte. Beide Teams hauten sich auch in der Schlussphase weiter rein, doch das Remis hatte bis zum Schlusspfiff bestand.

„Es war ein hitziges Spiel, das Hin und Her ging. Nach einer Viertelstunde haben wir den Gegner gut unter Druck gesetzt und hatten einige gute Chancen“, resümierte Goden. „Ähnlich lief es in der zweiten Halbzeit, das 2:1 hat sich richtig gut angefühlt, doch mit einem Mann weniger ist es gegen so eine Mannschaft schwer. Man muss immer ein paar Meter mehr machen. Eigentlich können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“ Das sah sein Kapitän ähnlich. „Ich denke, wir haben in der ersten Hälfte richtig gut verteidigt, hatten drei, vier richtig gute Konterchancen, die wir hätten machen können, wenn nicht müssen“, sagte Matuschyk. „Am zweiten Spieltag, 20 Minuten nur mit zehn Mann gegen eine so starke Mannschaft wie Schalke, da muss man auch mit einem 2:2 zufrieden sein.“

Einigkeit herrschte auch bei den Trainern. „Nachdem wir zu Beginn etwas stärker waren und folgerichtig auch in Führung gegangen sind, hat der Gegner richtig gut Druck gemacht. Ab da wurde es das erwartete Spiel. Jeder unserer Ballverluste wurde sehr aggressiv genutzt, aber auch wir hatten sehr gute Ballgewinne“, analysierte Schalkes Coach Jakob Fimpel. „Zu Beginn der zweiten Hälfte habe ich uns stärker gesehen. Aber auch dann ist Düren wieder aufgekommen, und wir haben in Überzahl zu wenig Möglichkeiten herausgeholt. Daher geht der Punkt aus meiner Sicht in Ordnung.“

Dem mochte Schommers so zustimmen und betonte: „Wenn man ab der 70. Minuten mit einem Mann weniger – und dazu noch mit dem Kapitän – spielen muss, ist es klar, dass man zum Schluss etwas mehr verteidigen muss“, so der FCD-Coach. „Aber unsere beiden Treffer waren gut herausgespielt. Und beim zweiten hatte Bakhat die Zielstrebigkeit, die ich in der Pause angemahnt habe. Aber gerade als wir in der zweiten Hälfte das Spiel wieder im Griff hatten, folgte die dumme, aber berechtigte Gelb-Rote Karte.“