Gewalt an der Waschanlage : Fürs Mattenausklopfen ins Gesicht geschlagen

Düren Ein bizarrer Vorfall beschäftigt jetzt die Polizei in Düren: Ein Unbekannter schlug einem 72-Jährigen ins Gesicht und bespuckte sein Auto, weil der Mann seine Fußmatten ausklopfte.

Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr wusch ein Mann aus Düren sein Auto an einer SB-Waschanlage in der Straße „Zum Mühlengraben“ in Düren. An der dafür vorgesehenen Stelle klopfte er seine Fußmatten aus, berichtete die Polizei in Düren am Donnerstag. Das passte einem anderen Mann nicht, der ebenfalls sein Fahrzeug säuberte. Der Unbekannte forderte den Senioren auf, mit dem Ausklopfen aufzuhören.