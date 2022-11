CMC Technologies : Fünf Verletzte nach Feuer bei Dürener Unternehmen

Bei CMC Technologies ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr aber eigenen Angaben zufolge schnell unter Kontrolle hatte. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Düren Beim Dürener Unternehmen CMC Technologies ist am Dienstag ein Brand in einer Halle entstanden, bei dem fünf Mitarbeitende verletzt wurden.

Die Kreispolizei gab am frühen Dienstagnachmittag Entwarnung: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, bei dem fünf Mitarbeitende leicht verletzt wurden, bereits am Vormittag löschen. Vier der fünf Mitarbeitenden wurden laut Feuerwehr mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.