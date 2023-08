Am Dienstag : Friedensgruppe Düren demonstriert beim Kanzlerbesuch

Düren „Abrüstung statt Aufrüstung“: Die Dürener Friedensgruppe ruft anlässlich des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in Düren zur Teilnahme an einer Kundgebung auf.

Die Kundgebung findet nach Angaben der Veranstalter am Dienstag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr auf dem Kaiserplatz in Düren statt und steht unter dem Motto „Abrüstung statt Aufrüstung“. Die Gruppe bewertet das Handeln des Kanzlers in einer Erklärung so: „Zaudern, Zögern, Liefern – Kriegspolitik à la Olaf Scholz“. Und weiter: „Am 16. November 1944 wurde Düren fast vollständig zerstört. Damals ist Düren innerhalb von 21 Minuten in Schutt und Asche gelegt worden. 3126 Menschen sind durch Bomben und den darauf folgenden Flächenbrand ums Leben gekommen. Das Mahnmal vor dem Dürener Rathaus erinnert an die Konsequenzen aus Rüstung und Militarisierung.“ Nach 1945 hieß es dann laut Friedensgruppe „Nie wieder Faschismus; nie wieder Krieg!“ Heute beteilige sich Deutschland wieder weltweit an Kriegen, anstatt vermittelnd einzugreifen. „Angesichts der Geschichte Dürens protestieren wir vehement gegen die Kriegs- und Aufrüstungspolitik von Olaf Scholz. Als Kanzler der Berliner Koalition verantwortet er die Politik einer Zuspitzung durch immer weitere Waffenlieferungen auch in das Kriegsgebiet Ukraine. Sein Politikstil – erst zu zaudern, dann mit der Entscheidung zu zögern und schlussendlich doch zu liefern – beunruhigt uns zutiefst“, schreibt die Gruppe weiter.