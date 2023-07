Interview mit Anna und Yannick Gerhardt : „Die deutschen Frauen gehören zu den besten Fußballerinnen der Welt“

Die beiden aus Kreuzau stammenden Fußballprofis Anna und Yannick Gerhardt sprechen im Vorfeld der Fußball-WM der Frauen über das kommende Turnier. Foto: MHA/grafik

Interview Kreuzau Yannick Gerhardt und seine Schwester Anna sind Fußball-Profis und kicken in der ersten Bundesliga. Die beiden Kreuzauer sprechen im Vorfeld der Frauen-WM mit Sandra Kinkel über Leistung, Mentalität, zu viel Show und das aktuelle Aushängeschild des deutschen Fußballs.

Herr Gerhardt, Hand aufs Herz: Gucken Sie die Fußball-WM der Frauen?

Yannick Gerhardt: Grundsätzlich spielt Frauen-Fußball in meinem Leben schon eine Rolle. Ich verfolge selbstverständlich die Spiele meiner Schwester und interessiere mich auch für die Frauenabteilung meines Vereins, also des VfL Wolfsburg. Unsere Frauen sind sehr erfolgreich unterwegs, haben in der vergangenen Saison sogar in der Champions League gespielt. Das schaue ich mir schon an.

Und die WM?

Yannick Gerhardt: Na ja, ich werde die Deutschlandspiele verfolgen, aber ehrlich gesagt habe ich zuletzt auch die Spiele der Herren-Nationalmannschaft nicht mehr alle angeschaut. Die wichtigen Spiele habe ich mir zwar schon angeschaut, aber eben längst nicht alle. Manchmal habe ich einfach den Eindruck, dass es ein Überangebot an Fußball gibt, immer mehr Wettbewerbe gespielt werden. Wenn man selbst so sehr und intensiv mit Fußball beschäftigt ist und das wie ich schon mehr als zehn Jahre, versucht man in seiner Freizeit den Fokus auf andere Dinge zu legen.

Mittelfeldspielerin Anna Gerhardt ist davon überzeugt, dass ihre Kolleginnen bei der WM ins Finale kommen. Sie steht beim 1. FC Köln unter Vertrag, spielte von 2019 bis 2023 bei Turbine Potsdam und zuvor drei Jahre beim FC Bayern München (Foto). Foto: imago sportfotodienst

Frau Gerhardt, ich nehme an, Sie muss ich nicht fragen, ob Sie die WM schauen. Welchen Stellenwert hat dieses Turnier für Sie?

Anna Gerhardt: Ich versuche, mir die Deutschlandspiele anzuschauen, aber ich fürchte, dass das aufgrund der Zeitverschiebung schwierig wird, weil wir am Montag mit dem 1. FC Köln wieder mit dem Training starten. Trotzdem interessiert die WM mich natürlich sehr, zumal ich auch einige der Nationalspielerinnen persönlich kenne.

Hat Ihr Bruder Sie manchmal mit dem Thema Frauenfußball aufgezogen?

Anna Gerhardt: Nein, hat er nicht. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt.

Herr Gerhardt, was können Frauen in Sachen Fußball besser als Männer?

Yannick Gerhardt: Der Männerfußball ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr stark kommerzialisiert worden. Ich habe hin und wieder den Eindruck, dass bei den Frauen mehr Begeisterung und mehr Leidenschaft herrscht, dafür aber weniger Show. Ich denke, darauf müssen sich auch die Männer wieder mehr konzentrieren.

Was können die Männer besser, Frau Gerhardt?

Anna Gerhardt: Ich glaube nicht, dass man Männer- und Frauenfußball miteinander vergleichen kann. Frauen haben eine ganz andere Veranlagung, schon allein körperlich. Männer spielen beispielsweise ein viel höheres Tempo, was aber nicht heißt, dass Frauen keinen guten Fußball spielen. Ich wünsche mir einfach, dass unser Fußball noch mehr respektiert und anerkannt wird.

Da hat sich in jüngster Zeit schon einiges getan.

Anna Gerhardt: Ja, da haben Sie Recht. Die Europameisterschaften in England im vergangenen Jahr hat dem Frauenfußball einen großen Aufschwung beschert. Die Zuschauerzahlen waren großartig. Das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln haben mehr als 26.000 Fans live im Stadion gesehen. So soll es weitergehen.

Woran liegt dieser Boom des Frauenfußballs? Herr Gerhradt, profitieren die Frauen davon, dass Deutschlands Fußball-Männer gerade nicht besonders erfolgreich sind und auch eine gewisse Lustlosigkeit ausstrahlen?

Yannick Gerhardt: Das würde ich nicht sagen. Frauen-Fußball ist sehr attraktiv, egal, wie die Männer spielen und sich darstellen. Die Frauen haben immer mehr Gelegenheiten, sich zu präsentieren und zu zeigen, was sie draufhaben. Früher gab es doch kaum eine Plattform für Frauen-Fußball. Ich freue mich sehr über die wachsende Begeisterung am Frauen-Fußball. Männer wie Frauen betreiben in ihrer Sportart den gleichen Aufwand, sind Vollblut-Profis mit viel Leidenschaft. Das sollte man nicht immer vergleichen. Egal, ob Frauen oder Männer spielen: Beides ist Fußball, sollte aber nicht permanent miteinander verglichen werden.

Für den aus Kreuzau stammenden Fußball-Profi Yannick Gerhardt, der seit sieben Jahren beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht, ist die Frauen-Nationalmannschaft gerade das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Foto: Andreas Gora/dpa/Andreas Gora

Wenn Sie sagen, dass Frauen wie Männer den gleichen Aufwand betreiben, sind Sie der Meinung, dass sie dann auch das gleiche Geld verdienen sollten?

Yannick Gerhardt: Naja, ich bin schon der Meinung, dass der DFB ein großes Zeichen setzen könnte, wenn er den Frauen die gleiche Prämie bei der WM zahlen würde wie den Männern, gerade auch mit Blick auf die Fußballverbände der anderen Nationen.

Frau Gerhardt, wäre Ihnen eine gleiche Bezahlung wichtig?

Anna Gerhardt: Für mich persönlich ist das zumindest gerade jetzt nicht entscheidend. Aber für die Zukunft des Frauenfußballs wäre das schon ein wichtiges Symbol, um Bedeutung und Anerkennung unserer Sportart zu steigern.

Zum Thema Von Kreuzau nach Köln und Wolfsburg Yannick Gerhardt ist 29 Jahre alt und seit 2016 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Für die Wölfe hatte der Mittlefeldspieler bereits 158 Bundesligaeinsätze. Mit der U21-Nationalmannschaft wurde er 2017 Europameister. Er hat unter Jogi Löw einmal in der A-Nationalmannschaft gespielt. Seine Schwester Anna ist 25 Jahre alt und als Mittelfeldspielerin seit diesem Jahr beim 1. FC Köln unter Vertrag. Sie hat 2016 mit der U20-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Die beiden Fußball-Geschwister sind in Kreuzau aufgewachsen.

Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Männer gerade nicht wirklich erfolgreich sind. Die Damen haben sich aber in ihrem letzten Spiel vor der WM gegen Sambia auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert…

Anna Gerhardt: Ja, sie haben aber bei der EM in England gezeigt, dass sie unglaublich viel Potenzial haben. Und wenn die Generalprobe schiefgeht, kann das doch nur ein gutes Zeichen für das Turnier sein.

Yannick Gerhardt: Deutschland hat sich doch immer dadurch ausgezeichnet, Turniermannschaft zu sein. Ich glaube, die Frauen haben die richtige Mentalität und können das während der WM auch abrufen.

Haben Frauen die bessere Mentalität als die Männer?

Yannick Gerhardt: Das habe ich nicht gesagt, das möchte ich nicht sagen, und es steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Wir haben noch ein Jahr Zeit bis zum nächsten großen Turnier, da kann und wird noch viel passieren. Es ist mein großes Ziel, selbst noch einmal für die Nationalmannschaft zu spielen. Da möchte ich jetzt nichts über die Mentalität der anderen Spieler sagen. Für mich ist es aber absolut okay, dass die Frauen derzeit so erfolgreich und gerade das Aushängeschild des deutschen Fußballs sind.

Wie weit kommen die deutschen Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland?

Anna Gerhardt: Ins Finale.

Yannick Gerhardt: Sie werden Weltmeister, darum fährt man doch zu einem Turnier. Keiner sagt, dass er in der Vorrunde ausscheiden möchte.

Trauen Sie der deutschen Nationalmannschaft denn den WM-Gewinn auch zu?